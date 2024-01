Polizia Locale in lutto nel giorno della Festa di San Sebastiano: muore la giovane moglie di un agente

LATINA – Nel giorno della Festa di San Sebastiano, la Polizia Locale di Latina è in lutto per la scomparsa improvvisa di Ilenia Salaro, moglie dell’agente Roberto Fighera. La giovane donna, madre di due bambini, di cui l’ultimo nato da pochi mesi, secondo quanto si apprende, aveva contratto il covid due settimane fa, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate e si sono aggravate fino alla morte che è ancora tutta da comprendere.

“La triste notizia ha scosso tutti, non soltanto i più stretti colleghi di Roberto ma tutti i dipendenti del Comune e gli appartenenti all’amministrazione”, ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha presenziato nella chiesa del Sacro Cuore, alla messa celebrata dal vescovo Mariano Crociata in un clima mesto, mentre a Borgo Montello si preparavano le esequie di Ilenia celebrate poi alle 14,30 nella chiesa della frazione.

“Prima di iniziare – ha esordito la prima cittadina – esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ilenia Salaro. Una giovane donna, madre di due bambini, moglie adorata del nostro agente di Polizia Locale Roberto Fighera, a cui rivolgo le più sentite condoglianze”.

Dopo aver rivolto il saluto e il ringraziamento per l’impegno quotidiano, al comandante, alla dirigente, alle donne e agli uomini della Polizia Locale ha ricordato “l’assottigliamento, negli anni, del numero delle risorse umane, che rende più oneroso l’agire nell’ambito delle proprie funzioni e per questo il mio, il nostro, ringraziamento si raddoppia. Lottiamo con una coperta sempre troppo corta, ma lo dobbiamo a chi si è sacrificato per un’intera vita lavorativa al Corpo della Polizia Locale, a chi tutti i giorni onora il lavoro, e alle nuove leve che affrontano funzioni delicate con una prospettiva di un lavoro importante per il bene comune. Lo dobbiamo alla nostra comunità.Essere agente di Polizia locale significa stare in prima linea ogni giorno, girando per le strade e per le piazze cittadine, svolgendo un’attività che è principalmente a contatto diretto con i cittadini, con professionalità su innumerevoli materie: oltre alla disciplina del traffico, del commercio e della sicurezza, svolgono funzione di Polizia giudiziaria, svolgono sorveglianza anagrafica, il controllo degli stranieri, la repressione del commercio abusivo e delle sostanze stupefacenti, alcuni controlli di carattere ecologico-ambientale ed urbanistico-edilizio, l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole e molto altro ancora, determinato spesso da motivi di urgenza o dall’insorgenza di fattispecie nuove – ha detto nel suo discorso la prima cittadina raccontando un aneddoto – In Comune viviamo costantemente una bellissima testimonianza: c’è un anziano, vigile urbano di Latina per quarant’anni, che spesso si fa accompagnare da chi lo assiste nei giardini comunali. E’ il suo modo di esprimere, sebbene in pensione ormai da un paio di decenni, la propria appartenenza al Comune, alla Polizia Locale, alla comunità di Latina. Un bellissimo esempio di attaccamento ai valori di partecipazione, condivisone e legalità”.

Oggi il Corpo della Polizia Locale di Latina conta 71 dipendenti, 32 donne e 33 uomini, e si avvale di 8 dipendenti amministrativi. Nell’ultimo anno il personale della Polizia Locale è stato implementato di 13 nuove unità.