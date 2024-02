Latina, blitz dei carabinieri al Colosseo: trovato un panetto di hashish nei passaggi comuni

LATINA – Un panetto da circa 100 grammi di hashish e alcune dosi già pronte sono state trovate e sequestrate dai carabinieri al Colosseo. La droga secondo uno schema ben conosciuto alle forze dell’ordine, era stata lasciata in uno degli ambienti comuni per essere successivamente recuperata da spacciatori addetti al confezionamento e alla vendita al dettaglio dello stupefacente. Succede dopo che è stato elevato il livello di attenzione sul grande e complicato complesso edilizio di Via Bruxelles, così come sul Palazzo di Vetro di Viale Nervi, nell’ottica di aumentare la sicurezza dei residenti.

I primi risultati sono arrivati nelle scorse ore dopo un’ispezione delle aree comuni del Colosseo che è attenzionato anche per un’altra questione di primo piano: le occupazioni abusive di case Ater che sono di fatto sottratte dalla disponibilità dei legittimi assegnatari o di chi ne avrebbe diritto. Proprio su questo punto si è svolto questa mattina un tavolo tecnico in Prefettura convocato dal Prefetto Maurizio Falco alla presenza del Comune di Latina e con la partecipazione delle forze dell’ordine, per risolvere il problema che si ripropone ciclicamente gli altri di ordine pubblico relativi. Focus anche sugli allacci abusivi alla rete elettrica e idrica.