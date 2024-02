Sezze, tragico incidente, nonno muore mentre porta a scuola il nipote

CISTERNA – Tragico incidente stradale questa mattina all’incrocio tra via del Murillo e la Migliara 45 a Sezze dove due auto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio un uomo che stava accompagnando in auto il nipote a scuola. Per la forza dell’impatto tra la Fiat Panda su cui i due viaggiavano e una Pegeout, la prima si è ribaltata ed è finita fuori strada. Soccorsi il minore e il conducente della Pegeout che sono stati portati in ospedale. Per il conducente della Fiat, un uomo di 75 anni, invece non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti per i soccorsi vigili del fuoco e 118, la polizia stradale sta svolgendo i rilievi.

“L’incrocio della Migliara 45 va subito messo in sicurezza. Una segnaletica migliore, una rotonda, oggi avrebbero potuto salvare una vita”, commenta in un post il consigliere comunale di Sezze Orlando Quattrini.