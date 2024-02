Terracina , chiusura temporanea per il ponte provvisorio sul Sisto

TERRACINA – Chiusura temporanea al traffico per il ponte provvisorio sul Sisto a Terracina. Oggi, nel corso del sopralluogo per la manutenzione ordinaria della struttura, è stato deciso per una maggiore prudenza di chiudere alla viabilità il ponte per consentire subito gli interventi che garantiscano la massima sicurezza.

«Questa nuova chiusura è il segnale che la nostra attenzione è massima sulla sicurezza dell’opera provvisoria, dal momento che i sopralluoghi e i lavori di manutenzione sono costanti. Ed è l’ennesima conferma di quanto sia pregevole l’iniziativa di realizzare un nuovo ponte sul Sisto, definitivo. Ringraziamo i residenti e tutti coloro che utilizzano la strada in questione per la grande pazienza che stanno dimostrando», hanno dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio De Felice, e il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.