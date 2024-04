Rissa e ferimento a Sezze, sparo in centro a Latina: il prefetto convoca il Comitato per la sicurezza

LATINA – Il prefetto di Latina, Maurizio Falco ha convocato per domani, martedì 30 aprile, un comitato per l’ordine e la sicurezza nel quale sarà in primo piano il grave fatto di cronaca verificatosi la notte di sabato a Sezze dove una ragazza di vent’anni è rimasta ferita. All’ordine del giorno anche l’episodio avvenuto venerdì sera a Latina dove in Via Don Morosini due uomini incappucciati hanno sparato un colpo di pistola in aria. L’intervento del prefetto era stato sollecitato nell’immediato proprio dalla sindaca Matilde Celentano.

Intanto una prima ricostruzione di quanto accaduto nella notte di sabato nella città Lepina è arrivata proprio dal racconto della giovane vittima, Martina, che, dopo essere stata operata al Goretti, e ancora sotto shock, ha parlato con gli investigatori mettendo insieme i ricordi dei momenti che hanno preceduto lo sparo che l’ha raggiunta a un piede. Chi impugnava la pistola era tornato all’esterno del bar dove anche la ragazza si trovava, nella zona della movida di Sezze, a Ferro di Cavallo, cercando qualcuno. Era trascorso poco tempo da una rissa scoppiata tra due bande di uomini, albanesi e romeni. L’uomo ha urlato qualcosa, poi ha puntato l’arma contro uno dei presenti che per reazione l’ha spostata con la mano allontanandola da se, senza sapere che l’aggressore avrebbe comunque sparato facendo partire il proiettile che ha ferito al malleolo la ventenne romana. L’autore del ferimento è attivamente ricercato, i carabinieri lo hanno identificato e la sua cattura sarebbe vicina. Deve rispondere di detenzione illegale di munizioni ed arma comune da sparo e lesioni personali.

La mamma di Martina, che era in videochiamata con la ragazza, ha diffuso nelle scorse ore e poi commentato sui social, il video girato da un residente e già acquisito dai carabinieri, nel quale si vede una Lancia Y in fuga dalla zona e si sente anche un rumore sordo, forse lo sparo che ha colpito la figlia 20enne: «Nella sfortuna, Martina è stata fortunata – posta la donna – poteva andarle molto peggio.»

Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi definisce quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica “un vero e proprio trauma per la città”, e conferma problemi legati alla sicurezza chiedendo il supporto delle altre istituzioni.