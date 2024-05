D’Amato e Bonetti (Azione) a Latina: “Al centro le tre esse: Sanità, Scuola e Salari”

LATINA – Hanno presentato la loro candidatura per le prossime elezioni europee, al Park Hotel di Latina, Alessio D’Amato e Elena Bonetti candidati nelle lista dell’Italia Centrale per il partito Azione di Carlo Calenda.

D’Amato, che è consigliere regionale, conosciutissimo anche per essere stato assessore alla sanità del Lazio durante la pandemia da Covid, ha illustrato il programma in un incontro moderato dal segretario provinciale di Azione, Davide Zingaretti.

Le elezioni dell’8 e 9 giugno sono uno spartiacque per il futuro dell’Europa. O si sta dalla parte del riformismo e di un’Europa più forte, o si sta dalla parte dei populisti, di un’Europa più debole e illiberale sul modello autocratico alla Orbán – ha detto – La scelta è tra chi lavora per rafforzare l’Unione Europea e chi lavora per affossarla, non ci sono alternative. Azione è l’unico partito fortemente schierato a favore dell’Europa, che parla di programmi e mette al centro le tre esse : Sanità, Scuola e Salari.”

Qui D’Amato al microfono di Domenico Ippoliti