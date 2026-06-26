ATTUALITA'
Cambio alla guida della Cattedrale di San Marco, lascia Don Francesco Pampinella, arriva Don Sergio Pallini
LATINA – Questa mattina, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto l’assemblea del clero, tenuta presso la Curia diocesana di Latina. “Si è trattato di un momento di condivisione e confronto sull’anno pastorale appena trascorso, ma anche di accennare ai temi e ambiti da sviluppare per il prossimo cammino della comunità diocesana”, si legge in una nota con cui vengono ufficializzati anche i trasferimenti di Parroci e altre nomine.
I Salesiani hanno deciso che Don Francesco Pampinella lascerà la guida della Parrocchia cattedrale di S. Marco a Latina e al suo posto arriverà Don Sergio Pallini (nell’ambito degli avvicendamenti della famiglia religiosa).
Crociata ha poi deciso che Don Leonardo Chiappini sarà Parroco al SS.mo Cuore di Gesù a Borgo Sabotino (Latina); Don Alfonso Fieni, Parroco della concattedrale di S. Cesareo a Terracina; Don Pasquale Tamborrino, Parroco a S. Giovanni Battista a Giulianello (Cori); Don Fernando Vazquez, Amministratore parrocchiale a Gesù Divin Lavoratore, a Latina (insieme a Madonna di Loreto); Don Gianmarco Falcone invece resta Parroco di Sezze Scalo, ma è nominato Cancelliere vescovile e succederà a Don Isidoro Petrucci che ha rivestito l’incarico per 30 anni; infine, Don Alberto Barda è il nuovo Cappellano dell’Ospedale “S. Maria Goretti” di Latina.
Il vescovo Crociata ha ringraziato i presbiteri coinvolti nei trasferimenti per la disponibilità assicurata ad assumere i nuovi incarichi. Allo stesso tempo ha ringraziato anche coloro che hanno lasciato il servizio per motivi di salute o per raggiunti limiti di età, come don Isidoro Petrucci, che ha trascorso 42 anni complessivi nella Cancelleria, di cui gli ultimi 30 anni proprio come Cancelliere vescovile, il quale già a febbraio scorso, al compimento del 75° anno d’età, aveva presentato la rinuncia all’ufficio come previsto dal Diritto canonico.
ATTUALITA'
Spiaggia inclusiva al Lido di Latina, al via il montaggio del seatrac: rotaia e sedia per arrivare al mare in autonomia
LATINA – Nella spiaggia inclusiva “Tutti al mare” realizzata dal Comune di Latina sul lato A del lungomare è in corso di installazione il Seatrac, innovativo dispositivo a energia solare che permette alle persone con disabilità motoria, mobilità ridotta o anziani di entrare e uscire dal mare in totale autonomia, senza l’aiuto di un accompagnatore. Lo ha annunciato l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco:
“Oggi un altro passo concreto per l’accessibilità del nostro litorale. Un intervento semplice nella sua idea, ma fondamentale nella sostanza: rendere la spiaggia davvero di tutti, senza barriere e senza esclusioni”, aggiunge Di Cocco.
I moduli della rotaia in acciaio (in foto) saranno posizionati sulla sabbia e su di essi scorrerà una sedia ergonomica che l’utente attiverà tramite un telecomando a due tasti (uno per andare verso il mare, l’altro per tornare a riva). Resterà fruibile fino alla fine della stagione, poi, in autunno, sarà smontato.
ATTUALITA'
A mille anni dalla nascita del Santo Patrono di Sezze, nasce l’Associazione Dei Lidano
A Sezze nasce l’associazione “Dei Lidano”, realtà con l’obiettivo di valorizzare e custodire il patrimonio storico, culturale e identitario legato alla figura di San Lidano, patrono di Sezze. A raccontarne origini e prospettive è stato oggi, ospite negli studi radiofonici, il giornalista e scrittore Lidano Grassucci, tra i promotori del progetto, che ha illustrato la genesi dell’iniziativa e il percorso che accompagnerà la comunità verso una ricorrenza di forte valore simbolico.
L’associazione nasce proprio con l’intento di preservare e tramandare questo patrimonio alle nuove generazioni, promuovendo iniziative culturali, momenti di approfondimento, attività divulgative e occasioni di partecipazione capaci di coinvolgere l’intera comunità.
L’INTERVISTA:
A richiamare l’attenzione dei cittadini è in questi giorni anche un grande cartellone installato in città, con il quale l’associazione invita chiunque condivida questo percorso a entrare a far parte del progetto promosso in vista del millenario della nascita del santo setino, che ricorrerà tra pochi giorni. Un anniversario particolarmente significativo per la comunità locale, che si prepara a riscoprire e rileggere una delle figure fondative della propria identità storica e culturale.
Lunedì 29 giugno alle ore 10:30, si svolgerà la presentazione dell’Associazione dei Lidano presso il Bar Poeta, in piazza del Popolo a Latina. Nell’occasione verranno presentate anche le iniziative in programma per la Festa di S. Lidano il 2 luglio 2026.
L’associazione “Dei Lidano” è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a questo progetto. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 340 7735833 oppure scrivere all’indirizzo email garibaldilillo@libero.it.
ATTUALITA'
Terracina Digital Twin & Totem, dalla Regione 75 mila euro per innovare l’offerta turistica
Il Comune di Terracina è tra i 34 enti locali del Lazio ammessi al finanziamento regionale previsto dal bando “Lazio Digital Innovation Tourism”. Alla città sono stati assegnati 75 mila euro per la realizzazione del progetto “Terracina Digital Twin & Totem”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso le nuove tecnologie.
Il progetto prevede la realizzazione di un “gemello digitale” della città, una replica virtuale immersiva dei principali siti di interesse ottenuta mediante rilievi e scansioni ad alta definizione. Il sistema sarà accessibile tramite una piattaforma web e consentirà ai visitatori di esplorare luoghi e monumenti attraverso un’esperienza interattiva.
Tra le novità previste anche l’installazione di totem turistici multimediali dotati di intelligenza artificiale e assistente virtuale dedicato. I dispositivi forniranno informazioni utili ai visitatori e permetteranno di visualizzare il gemello digitale dei siti di interesse, facilitando l’orientamento sul territorio.
Il progetto comprende inoltre contenuti audio e video multilingue dedicati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, oltre alla creazione di percorsi turistici digitali.
Per l’amministrazione comunale si tratta di un investimento strategico per migliorare l’accoglienza e rendere Terracina sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico nazionale e internazionale, coniugando innovazione tecnologica e valorizzazione dell’identità del territorio.
Più Letti
-
NOTIZIARI8 ore fa
GR Latina – 26 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI24 ore fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 25 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 24 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 24 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 16
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI4 giorni fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 18