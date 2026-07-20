I NOSTRI LIBRI
Formia, il magistrato antimafia Catello Maresca presenta il suo libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”
FORMIA – Torna a Formia il magistrato antimafia Catello Maresca. Dopo la partecipata presentazione del volume “Lo Stato vince sempre”, nel settembre 2024 nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Caposele, il magistrato napoletano sarà nuovamente ospite della città per presentare il suo ultimo libro, “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”, con prefazione di Alessandro Siani. L’iniziativa, promossa dal Club Napoli del Golfo con il patrocinio del Comune di Formia, si terrà oggi, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 18.45, presso la Sala Sicurezza del Palazzo Comunale.
L’evento, all’indomani del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, a meno di due mesi dalla strage di Capaci, che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La memoria come patrimonio da custodire, la legalità come valore da trasmettere alle nuove generazioni. È questo il filo conduttore dell’incontro, che vuole essere molto più della presentazione di un libro: un momento di confronto sul lascito morale e civile di Giovanni Falcone, raccontato non soltanto come il magistrato che ha rivoluzionato il contrasto alla criminalità organizzata, ma come un uomo capace di indicare una strada fatta di rigore, coraggio e senso dello Stato.
CHI E’ – Catello Maresca è noto per aver coordinato nel 2011 l’arresto del boss dei Casalesi Michele Zagaria, appartiene a quella generazione di magistrati cresciuta nel solco dell’insegnamento di Falcone e Borsellino. Nel volume racconta il giudice palermitano come un autentico “genio italiano della Giustizia e dell’Antimafia”, offrendo una riflessione che guarda soprattutto ai giovani e al valore dell’impegno quotidiano nella difesa della legalità.
Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e del Presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Di Gilio. A dialogare con l’autore sarà il dottore commercialista Raffaele Manna, tra i promotori dell’iniziativa e componente del Club Napoli del Golfo, mentre l’attrice Sabrina Marciano accompagnerà l’incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità.
L’ingresso è libero.
APPUNTAMENTI
Un graphic novel dedicato a Camille Claudel e Massimiliano Smeriglio a Libri nel Parco
SABAUDIA – La Corte Comunale di Sabaudia ospiterà stasera (giovedì 16 luglio, alle ore 21:30) il sesto appuntamento della rassegna 2026 “Libri nel Parco” con il graphic novel “Troppo libera. L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel” (ed Tunueè). Saranno presenti gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi, sceneggiatrice e illustratore, che hanno raccontato la figura di Camille Claudel, straordinaria artista, scultrice di grande talento e donna simbolo di determinazione e libertà, la cui vicenda umana e artistica continua ancora oggi a emozionare e far riflettere. Gli autori restituiscono al pubblico un ritratto intenso e coinvolgente di una protagonista della storia dell’arte troppo a lungo rimasta nell’ombra.
Domani invece, (17 luglio, alle ore 21:30) la rassegna torna nella sua storica sede del Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” per il settimo appuntamento, ospite Massimiliano Smeriglio, scrittore, docente di Pedagogia speciale presso l’Università Roma Tre e Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il legame covalente”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore.
Massimiliano Smeriglio è autore di numerose opere che hanno riscosso l’apprezzamento della critica e dei lettori. Tra le sue pubblicazioni figurano “Garbatella combat zone” (Voland, 2010), “Suk Ovest. Banditi a Roma” (Fazi Editore, 2012), finalista al Premio Scerbanenco, “Per quieto vivere” (Fazi Editore, 2017), “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore, 2021) e “Mio padre non mi ha insegnato niente” (Fuoriscena RCS, 2024).
Con “Il legame covalente”, Smeriglio racconta una storia intensa e profondamente umana, costruita attorno al legame tra un professore di chimica e sua moglie Marcella, tecnica di laboratorio. Un’unione forte, fatta di piccoli gesti quotidiani e di un equilibrio che viene improvvisamente spezzato dalla malattia. La morte di Marcella e il difficile rapporto con la figlia Beatrice trascinano il protagonista in una profonda crisi esistenziale, fino a una scoperta inattesa che apre la strada a una possibile rinascita.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
APPUNTAMENTI
Omicidio Mattarella, Miguel Gotor a Libri nel Parco
Sabaudia, 13 luglio 2026 – Prosegue con due ospiti d’eccezione la XII edizione di Libri nel Parco, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Da questa settimana la manifestazione cambia scenario e si trasferisce nella suggestiva Corte Comunale di Sabaudia, che ospiterà gli incontri con inizio alle ore 21:30.
Martedì 14 luglio sarà ospite Miguel Gotor, storico e docente universitario, che presenterà il volume L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980. Un’opera che ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana, offrendo una lettura approfondita degli eventi che segnarono il biennio tra il 1979 e il 1980. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno.
Mercoledì 15 luglio, invece, sarà protagonista Giancarlo De Cataldo, tra i più autorevoli scrittori italiani contemporanei, magistrato e autore di romanzi di grande successo, che presenterà Delitto in cornice, un nuovo caso del personaggio Manrico Spinori. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Marco Cusumano.
Due appuntamenti di grande rilievo che offriranno al pubblico l’opportunità di confrontarsi con protagonisti della cultura italiana, attraverso temi che spaziano dalla storia del nostro Paese alla narrativa contemporanea, nel consueto clima di dialogo e partecipazione che da dodici edizioni contraddistingue Libri nel Parco.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
I NOSTRI LIBRI
Libri nel Parco, Angela Torri e Andrea Bavecchi raccontano la Grande Guerra con il graphic novel “Oltre”
SABAUDIA – Prosegue la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, e vedrà protagonisti Angela Torri e Andrea Bavecchi, autori del graphic novel “Oltre”.
Nel corso della serata gli autori accompagneranno il pubblico alla scoperta di un’opera intensa e originale che affronta il tema della Prima Guerra Mondiale, intrecciando memoria, storia e narrazione illustrata. Oltre racconta il conflitto da una prospettiva profondamente umana, restituendo voce ai protagonisti e invitando il lettore a riflettere sul valore della pace, del ricordo e della memoria storica.
A dialogare con gli autori sarà il giornalista Antonio Bertizzolo, che guiderà il confronto sui temi affrontati nel volume e sul linguaggio del graphic novel come efficace strumento di divulgazione storica e culturale.
Dopo gli apprezzati incontri precedenti, la rassegna continua a offrire al pubblico occasioni di approfondimento e confronto con autori di rilievo nazionale, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate a Sabaudia.
Anche questa serata rappresenterà un’opportunità per riflettere sul passato attraverso il linguaggio della letteratura e dell’illustrazione, dimostrando come il racconto della storia possa continuare a parlare al presente e alle nuove generazioni.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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