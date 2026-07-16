Un graphic novel dedicato a Camille Claudel e Massimiliano Smeriglio a Libri nel Parco

SABAUDIA – La Corte Comunale di Sabaudia ospiterà stasera (giovedì 16 luglio, alle ore 21:30) il sesto appuntamento della rassegna 2026 “Libri nel Parco” con il graphic novel “Troppo libera. L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel” (ed Tunueè). Saranno presenti gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi, sceneggiatrice e illustratore, che hanno raccontato la figura di Camille Claudel, straordinaria artista, scultrice di grande talento e donna simbolo di determinazione e libertà, la cui vicenda umana e artistica continua ancora oggi a emozionare e far riflettere. Gli autori restituiscono al pubblico un ritratto intenso e coinvolgente di una protagonista della storia dell’arte troppo a lungo rimasta nell’ombra.

Domani invece, (17 luglio, alle ore 21:30) la rassegna torna nella sua storica sede del Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” per il settimo appuntamento, ospite Massimiliano Smeriglio, scrittore, docente di Pedagogia speciale presso l’Università Roma Tre e Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il legame covalente”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore.

Massimiliano Smeriglio è autore di numerose opere che hanno riscosso l’apprezzamento della critica e dei lettori. Tra le sue pubblicazioni figurano “Garbatella combat zone” (Voland, 2010), “Suk Ovest. Banditi a Roma” (Fazi Editore, 2012), finalista al Premio Scerbanenco, “Per quieto vivere” (Fazi Editore, 2017), “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore, 2021) e “Mio padre non mi ha insegnato niente” (Fuoriscena RCS, 2024).

Con “Il legame covalente”, Smeriglio racconta una storia intensa e profondamente umana, costruita attorno al legame tra un professore di chimica e sua moglie Marcella, tecnica di laboratorio. Un’unione forte, fatta di piccoli gesti quotidiani e di un equilibrio che viene improvvisamente spezzato dalla malattia. La morte di Marcella e il difficile rapporto con la figlia Beatrice trascinano il protagonista in una profonda crisi esistenziale, fino a una scoperta inattesa che apre la strada a una possibile rinascita.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.