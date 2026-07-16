APPUNTAMENTI
Un graphic novel dedicato a Camille Claudel e Massimiliano Smeriglio a Libri nel Parco
SABAUDIA – La Corte Comunale di Sabaudia ospiterà stasera (giovedì 16 luglio, alle ore 21:30) il sesto appuntamento della rassegna 2026 “Libri nel Parco” con il graphic novel “Troppo libera. L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel” (ed Tunueè). Saranno presenti gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi, sceneggiatrice e illustratore, che hanno raccontato la figura di Camille Claudel, straordinaria artista, scultrice di grande talento e donna simbolo di determinazione e libertà, la cui vicenda umana e artistica continua ancora oggi a emozionare e far riflettere. Gli autori restituiscono al pubblico un ritratto intenso e coinvolgente di una protagonista della storia dell’arte troppo a lungo rimasta nell’ombra.
Domani invece, (17 luglio, alle ore 21:30) la rassegna torna nella sua storica sede del Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” per il settimo appuntamento, ospite Massimiliano Smeriglio, scrittore, docente di Pedagogia speciale presso l’Università Roma Tre e Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il legame covalente”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore.
Massimiliano Smeriglio è autore di numerose opere che hanno riscosso l’apprezzamento della critica e dei lettori. Tra le sue pubblicazioni figurano “Garbatella combat zone” (Voland, 2010), “Suk Ovest. Banditi a Roma” (Fazi Editore, 2012), finalista al Premio Scerbanenco, “Per quieto vivere” (Fazi Editore, 2017), “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore, 2021) e “Mio padre non mi ha insegnato niente” (Fuoriscena RCS, 2024).
Con “Il legame covalente”, Smeriglio racconta una storia intensa e profondamente umana, costruita attorno al legame tra un professore di chimica e sua moglie Marcella, tecnica di laboratorio. Un’unione forte, fatta di piccoli gesti quotidiani e di un equilibrio che viene improvvisamente spezzato dalla malattia. La morte di Marcella e il difficile rapporto con la figlia Beatrice trascinano il protagonista in una profonda crisi esistenziale, fino a una scoperta inattesa che apre la strada a una possibile rinascita.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
APPUNTAMENTI
Padel in Piazza, a Latina arrivano Candela e Amelia per il torneo di beneficenza
Entra nel vivo la seconda edizione di Padel in Piazza, la manifestazione in corso in Piazza del Popolo a Latina che unisce sport, inclusione e solidarietà. Nei prossimi giorni il programma prevede appuntamenti aperti al pubblico con protagonisti campioni del padel paralimpico e grandi ex del calcio italiano.
Si parte domani alle 18 con il Surprise Test Babolat, iniziativa gratuita dedicata agli appassionati che potranno provare un sistema professionale di allenamento e partecipare all’assegnazione di premi e gadget.
A seguire spazio all’inclusione con l’esibizione dei campioni del Wheelchair Padel Luca Taramelli, numero uno del ranking italiano e vincitore del BNL Italy Major Wheelchair Padel 2026, e Andrea D’Agostini, attuale numero tre d’Italia. Nel corso della serata sarà inoltre possibile effettuare donazioni a sostegno della ricerca contro il cancro.
Venerdì 17 luglio, dalle 20, appuntamento con il Torneo di Burraco, che vedrà la partecipazione di oltre 80 concorrenti.
Il momento più atteso è in programma sabato sera, dalle 19.30, con il Torneo di Beneficenza dei Calciatori. In campo scenderanno Vincent Candela, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex Roma, e Marco Amelia, campione del mondo con l’Italia nel 2006 ed ex portiere di Milan e Palermo.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Matteo Fabrizio ODV a sostegno del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Durante la serata sarà inoltre organizzata una lotteria benefica che offrirà ai vincitori la possibilità di giocare una partita insieme ai due ex campioni del mondo.
APPUNTAMENTI
Pontinia premia gli “Sportivi dell’Anno”: oltre 250 riconoscimenti in piazza Indipendenza
Saranno gli atleti, le società sportive e i protagonisti dello sport locale a salire sul palco di piazza Indipendenza per la nuova edizione degli “Sportivi dell’Anno”, la cerimonia organizzata dal Comune di Pontinia e dalla Consulta dello Sport. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 16 luglio, alle 20.30 e rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate sportiva cittadina, dedicato a chi si è distinto nelle diverse discipline durante l’ultima stagione. Nel corso della serata saranno consegnati 20 premi speciali e 237 pergamene ad atleti, allenatori e società sportive. I riconoscimenti riguarderanno numerose discipline, dalle arti marziali alla danza, dalla canoa al burraco, con uno spazio riservato anche allo sport inclusivo e agli atleti che hanno saputo distinguersi superando ogni barriera.
Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco Eligio Tombolillo, l’assessore allo Sport Simone Coco e la presidente della Consulta dello Sport Michela Zanutel. I venti premi, realizzati artigianalmente, saranno consegnati ai protagonisti di una stagione ricca di risultati sportivi. L’iniziativa anticipa la tradizionale Festa dello Sport, in programma il prossimo 5 settembre, e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso un movimento sportivo che coinvolge centinaia di praticanti e rappresenta una delle realtà più vivaci della provincia.
APPUNTAMENTI
Sabaudia, torna “Il Parco e la Commedia”: al via la quindicesima edizione con 18 spettacoli
Torna a Sabaudia “Il Parco e la Commedia”, la rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, che quest’anno celebra la quindicesima edizione con diciotto appuntamenti in programma dal 18 luglio al 2 agosto.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e il Comune di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT.
La serata inaugurale di venerdì 18 luglio si aprirà con “Prima che sia Prima”, progetto dedicato all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico, seguito dalla compagnia Insieme per Caso che porterà in scena la commedia di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, con la regia di Angelo Grieco.
Domenica 19 luglio sarà invece protagonista il Matutateatro con “Il Piccolo Principe”, spettacolo ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.
Il cartellone propone commedie, teatro di narrazione, spettacoli dedicati ai più piccoli e produzioni provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il teatro come luogo di incontro, condivisione e partecipazione.
“Raggiungere la quindicesima edizione significa guardare con gratitudine al cammino percorso e continuare a immaginare il futuro”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva, sottolineando il valore del teatro come esperienza collettiva capace di creare relazioni.
Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito grazie al sostegno delle istituzioni e delle attività del territorio.
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