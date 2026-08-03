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A Ninfa in scena The Great Gatsby di Clemente Pernarella: “Un’opera che cento anni fa già raccontava l’oggi”
LATINA – Teatro, danza, jazz per una storia ambientata negli anni ’20, che racconta soprattutto l’oggi. C’è tanto, in “The Great Gatsby – Quell’estate anche io”, nuovo spettacolo di e con Clemente Pernarella costruito sul libero adattamento del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, con Melania Maccaferri e Marco Divsic (che è anche aiuto regista), musiche dal vivo del 52nd Jazz Quartet e i danzatori di Modulo Project. Un’ora e poco più di spettacolo, che sarà in scena nel Giardino di Ninfa il 7, 8 e 9 agosto 2026 (alle 20:30).
“Un romanzo che non mi ha mai abbandonato, l’ho incrociato a 14-15 anni ed è rimasto sempre con me, e che oggi, a centouno anni dalla sua pubblicazione, considero più urgente che mai – racconta Pernarella – . Francis Scott Fitzgerald, raccontava tantissimo della società americana che stava nascendo come modello, le meraviglie, ma soprattutto i pericoli, il rischio e i dolori che il grande sogno americano avrebbe generato.” Fondamentale la musica: “E’ lo scrittore a identificare i ruggenti anni venti, come “l’età del jazz”. Il jazz è protagonista perché è nella poetica di Scott Fitzgerald ed è l’unico genere che riesce a contenere lo spettacolo e le contraddizioni di quel sistema”, aggiunge Pernarella che parla di uno spettacolo “divertente”, “un gioco a scatole cinesi”. Tra sogno, illusione e realtà.
Sul palco, nel cartellone culturale della Fondazione Roffredo Caetani, con gli attori, ci saranno i jazzisti Erasmo Bencivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria con una giovanissima cantante, Laura Sangermano; si muoveranno i danzatori Alessia Campagna e Francesco Compagnone su coreografie di Laura Bernardini, e valorizzeranno la scena le luci di Gianluca Cappelletti.
“Il protagonista del racconto è il protagonista del romanzo – aggiunge Pernarella – Nick siamo noi, che riusciamo a mantenere ancora uno sguardo distante rispetto a quello che sta accadendo”.
Il teatro torna così nell’area spettacoli di Ninfa dopo un anno di stop. “Un’operazione resa possibile dalla Fondazione Roffredo Caetani. Il mio grazie – conclude il regista – va alla Fondazione e al suo Presidente Massimo Amodio che conferma la centralità dell’Ente nelle progettualità legate al settore culturale nel nostro territorio”.
Info e prenotazioni 3925407500
https://www.ciaotickets.com/it/ass-cult-lestra
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Giornata del merito civile, Minturno e Cassino firmano il gemellaggio
MINTURNO – Oggi, lunedì 3 agosto alle 21, in occasione della “Giornata del Merito Civile”, le comunità di Minturno e Cassino firmeranno al Teatro Romano di Minturnae, il Patto di Gemellaggio.
A sancire l’intesa saranno i Sindaci Gerardo Stefanelli e Enzo Salera. “Le due città, legate dalle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e dalle battaglie lungo la Linea Gustav – sacrifici testimoniati dalle Medaglie d’Oro al Merito Civile a Minturno e al Valor Militare per Cassino – consegneranno il doloroso ricordo del passato a un abbraccio di pace. Un’occasione condivisa per promuovere iniziative culturali, di solidarietà, conoscenza e dialogo, anche attraverso futuri progetti di collaborazione, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni”, si legge in una nota.
IL PROGRAMMA – Subito dopo il momento istituzionale, il palco del Teatro Romano si accenderà con l’evento concertistico affidato all’Orchestra Territoriale “Tartini” di Latina, diretta dal Maestro Antonio Cipriani. Il programma è dedicato alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio sinfonico tra i brani immortali dei più grandi compositori: Ennio Morricone, Nino Rota, Henry Mancini, Max Steiner e Luis Bacalov.
L’Orchestra eseguirà capolavori senza tempo, tra cui i celebri temi musicali di “Nuovo Cinema Paradiso”, le epiche atmosfere di “C’era una volta il West” e “The Mission”, l’inconfondibile melodia de “Il Padrino”, il romanticismo di “Moon River”, la maestosità di “Via col vento” e le sognanti armonie de “Il Postino”. Ad arricchire l’esperienza concertistica, saranno il soprano Giorgia Tirocchi e il pianista Pierluigi D’Ippolito. La serata sarà condotta da Margherita Adamo.
L’appuntamento è per lunedì 3 agosto, dalle ore 21, presso il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando, in via Ferdinando II di Borbone.
L’ingresso è libero e gratuito
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Estate a Prossedi: stasera la Gara gastronomica tra sette ristoratori locali
PROSSEDI – Prossedi si prepara a vivere oggi (lunedì 3 agosto alle 20:30) la Gara gastronomica, uno degli eventi inseriti nel cartellone di «Estate a Prossedi 2026», che vedrà protagonisti i ristoratori del paese in una sfida dedicata ai sapori e alle eccellenze del territorio.
In piazza Umberto I, il pubblico potrà degustare i piatti preparati dai ristoratori e saranno proprio loro, attraverso il voto, a decretare il vincitore della serata.
A contendersi il giudizio dei presenti saranno sette attività della ristorazione locale: Le Pastaie, Il Fast, Sunny Palace, Osteria Persei, Focaccino, Locanda San Michele e Agricola Gizzi, protagoniste di una vera e propria sfida culinaria che punta a valorizzare i prodotti, le ricette e le tradizioni gastronomiche di Prossedi.
«Estate a Prossedi 2026 nasce con l’obiettivo di far vivere il nostro territorio ai prossedani e ai tantissimi visitatori che ogni estate scelgono di trascorrere qui il loro tempo libero – commenta il sindaco Angelo Pincivero – Il territorio prossedano è ricco di storia, tradizioni, bellezze naturalistiche e sapori autentici che rappresentano un patrimonio prezioso e che vogliamo continuare a valorizzare. Con questo calendario di eventi desideriamo offrire occasioni di incontro e condivisione, coinvolgendo l’intera comunità e facendo conoscere sempre di più tutte le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire».
ogni ristoratore presenterà la propria proposta, il pubblico assaggerà le diverse preparazioni e, al termine della degustazione, esprimerà la propria preferenza. Un modo per promuovere la cucina del territorio e, allo stesso tempo, trasformare piazza Umberto I in una grande tavola all’aperto, capace di unire residenti e visitatori in una serata dedicata ai sapori autentici del borgo.
L’appuntamento rientra nel programma di «Estate a Prossedi 2026», il calendario che per tutta la stagione accompagnerà cittadini e turisti tra sport, gastronomia, musica, cultura e tradizioni. Dopo la Gara gastronomica, il programma proseguirà domenica 9 agosto con «La Strada di Casa», la festa dell’emigrante organizzata dall’AVIS con la premiazione degli studenti meritevoli. Lunedì 10 agosto sarà invece la volta della quinta Passeggiata sotto le stelle, mentre mercoledì 12 agosto spazio alla Notturna in mountainbike e giovedì 13 agosto alla Serata musicale organizzata dall’APS Fil d’Argento.
Il 14 agosto sarà una delle giornate più ricche dell’intero cartellone con la prima Sagra del Vendio, dedicata al tipico pane prossedano, la Festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, il concerto di Francesco Piccoli e la sua Orchestrae il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il weekend di Ferragosto sarà poi animato dal quarto Street Food dei Monti Lepini, in programma il 15 e 16 agosto, con lo spettacolo «Maurizio Mattioli canta Califano», la Festa di San Rocco e La Corrida.
Il calendario proseguirà con la Festa della Parrocchia, la visita alla Grotta degli Ausi e i tre appuntamenti dedicati ai vicoli del borgo: Vicoli dei Balocchi il 20 agosto, Vicoli della Cultura il 21 e soprattutto «Vicoli di Notte», il 22 agosto, la manifestazione simbolo dell’estate prossedana che ogni anno richiama migliaia di visitatori dalla provincia di Latina, da quella di Frosinone e dall’area romana, trasformando il centro storico in una grande festa a cielo aperto.
A chiudere il cartellone saranno la Serata di fine estate, il 29 agosto, e «La Vecchia Fiera», dal 4 al 6 settembre in località Madonna del Ponte.
APPUNTAMENTI
Prisma Summer Festival, a Sermoneta arrivano Fred De Palma, LDA e Aka 7even
SERMONETA – E’ partito con un grande successo il Prisma Summer Festival, la nuova manifestazione che fino a domenica 2 agosto animerà l’Area Mercato Monticchio di Sermoneta con musica, spettacolo e intrattenimento.
La serata inaugurale, con protagonista un camaleontico Max Giusti, ha fatto registrare un vero e proprio pienone di pubblico. E ora l’attenzione dei più giovani è tutta per la serata di sabato 1° agosto, quando il palcoscenico del Prisma Summer Festival si animerà con il concerto di Fred De Palma, LDA e Aka 7even.
Domenica 2 agosto invece è la volta del live show “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il più grande spettacolo italiano dedicato alla musica del decennio, con effetti speciali, animazione, scenografie spettacolari e tutte le hit che continuano a far cantare intere generazioni.
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