APPUNTAMENTI
Omicidio Mattarella, Miguel Gotor a Libri nel Parco
Sabaudia, 13 luglio 2026 – Prosegue con due ospiti d’eccezione la XII edizione di Libri nel Parco, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Da questa settimana la manifestazione cambia scenario e si trasferisce nella suggestiva Corte Comunale di Sabaudia, che ospiterà gli incontri con inizio alle ore 21:30.
Martedì 14 luglio sarà ospite Miguel Gotor, storico e docente universitario, che presenterà il volume L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980. Un’opera che ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana, offrendo una lettura approfondita degli eventi che segnarono il biennio tra il 1979 e il 1980. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno.
Mercoledì 15 luglio, invece, sarà protagonista Giancarlo De Cataldo, tra i più autorevoli scrittori italiani contemporanei, magistrato e autore di romanzi di grande successo, che presenterà Delitto in cornice, un nuovo caso del personaggio Manrico Spinori. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Marco Cusumano.
Due appuntamenti di grande rilievo che offriranno al pubblico l’opportunità di confrontarsi con protagonisti della cultura italiana, attraverso temi che spaziano dalla storia del nostro Paese alla narrativa contemporanea, nel consueto clima di dialogo e partecipazione che da dodici edizioni contraddistingue Libri nel Parco.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
APPUNTAMENTI
Festival Pontino di Musica, il Quartetto Lyskamm protagonista a Sermoneta e Valvisciolo
Doppio appuntamento con la grande musica da camera al Festival Pontino di Musica. Il 14 e 15 luglio sarà protagonista il Quartetto Lyskamm, formazione italiana pluripremiata composta da Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack ai violini, Francesca Piccioni alla viola e Giorgio Casati al violoncello.
Il primo concerto è in programma martedì 14 luglio, alle 21, al Castello Caetani di Sermoneta. Il programma propone due quartetti di Franz Schubert intervallati da un omaggio a Johann Sebastian Bach firmato dal compositore Alessandro Solbiati, in un dialogo tra tradizione e musica contemporanea.
Mercoledì 15 luglio, sempre alle 21, il Quartetto Lyskamm si esibirà nel chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo. In programma le Sei Bagatelle di Anton Webern e il celebre Quartetto n. 14 di Schubert, “La morte e la fanciulla”, considerato uno dei capolavori della musica da camera.
I due concerti confermano il percorso artistico del Festival Pontino, che continua a proporre programmi capaci di mettere in relazione il grande repertorio classico con la musica del Novecento e contemporanea.
APPUNTAMENTI
Oggi Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 18:15, al Caffè Poeta – Bistrot Letterario la presentazione di “Benvenuti all’Inferno”
Oggi Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 18:15, il Caffè Poeta – Bistrot Letterario di Piazza del Popolo 12 a Latina ospiterà la presentazione guidata dalla giornalista Lucrezia Alessia Ricciardi, di “Benvenuti all’Inferno”, romanzo thriller psicologico della giovane autrice pontina Asia Ventola, pubblicato da Giacovelli Editore. L’incontro con l’autrice sarà un’occasione per approfondire le tematiche del romanzo, le emozioni che lo attraversano e il percorso creativo che ha portato alla sua realizzazione. L’appuntamento è aperto al pubblico, con prenotazioni e informazioni disponibili al numero 0773.1331585 “Benvenuti all’Inferno” racconta la storia di un manicomio dato alle fiamme, venticinque vittime e una firma di sangue che dà origine alla leggenda di “Hell”: per la polizia un mostro, per altri il simbolo di una giustizia alternativa. Samuel Bennet, ossessionato da quella notte, si mette sulle tracce di Hell quando i suoi genitori vengono ingiustamente arrestati, trascinando lui e i suoi amici in un mondo dove il confine tra giusto e sbagliato si dissolve. Il romanzo intreccia temi duri come malattia mentale, dolore, depressione e suicidio con dinamiche più tipiche del genere young adult, come amicizia e amore.Asia Ventola, giovane penna pontina, originaria di Terracina ha esordito con questo romanzo mettendo in discussione la generazione degli adulti — dei padri, con maggiore pietà delle madri — e invitando a una riflessione più ampia sui rapporti tra le generazioni. Grazie a “Benvenuti all’Inferno”, Ventola è stata candidata al Premio Mastercard per la Letteratura, riconoscimento che unisce narrativa e impegno civile.
APPUNTAMENTI
Alla Bip Arena arriva il Galà Spettacolo di Ginnastica e arti marziali. Una novità dell’edizione 2026
Stasera in arrivo alla Gelit BIP Arena, il Galà Spettacolo di Ginnastica e Arti Marziali a partire dalle ore 20. U – dedicata alla Ginnastica e alle Arti Marziali, tra tecnica, disciplina ed emozione! Un appuntamento imperdibile che vedrà protagonisti scuole, gruppi e atleti del territorio in una cornice unica e coinvolgente. Evento organizzato da Opes Latina, in collaborazione con Gli Amici del Basket
Più Letti
-
NOTIZIARI6 ore fa
GR Latina – 14 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI22 ore fa
GR Latina – 13 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 13 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 12 luglio 2026 ore 8
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 18
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 8