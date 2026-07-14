Omicidio Mattarella, Miguel Gotor a Libri nel Parco

Oggi Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 18:15, il Caffè Poeta – Bistrot Letterario di Piazza del Popolo 12 a Latina ospiterà la presentazione guidata dalla giornalista Lucrezia Alessia Ricciardi, di “Benvenuti all’Inferno”, romanzo thriller psicologico della giovane autrice pontina Asia Ventola, pubblicato da Giacovelli Editore. L’incontro con l’autrice sarà un’occasione per approfondire le tematiche del romanzo, le emozioni che lo attraversano e il percorso creativo che ha portato alla sua realizzazione. L’appuntamento è aperto al pubblico, con prenotazioni e informazioni disponibili al numero 0773.1331585 “Benvenuti all’Inferno” racconta la storia di un manicomio dato alle fiamme, venticinque vittime e una firma di sangue che dà origine alla leggenda di “Hell”: per la polizia un mostro, per altri il simbolo di una giustizia alternativa. Samuel Bennet, ossessionato da quella notte, si mette sulle tracce di Hell quando i suoi genitori vengono ingiustamente arrestati, trascinando lui e i suoi amici in un mondo dove il confine tra giusto e sbagliato si dissolve. Il romanzo intreccia temi duri come malattia mentale, dolore, depressione e suicidio con dinamiche più tipiche del genere young adult, come amicizia e amore.Asia Ventola, giovane penna pontina, originaria di Terracina ha esordito con questo romanzo mettendo in discussione la generazione degli adulti — dei padri, con maggiore pietà delle madri — e invitando a una riflessione più ampia sui rapporti tra le generazioni. Grazie a “Benvenuti all’Inferno”, Ventola è stata candidata al Premio Mastercard per la Letteratura, riconoscimento che unisce narrativa e impegno civile.