Camion a fuoco sulla Pontina, strada bloccata e disagi all’altezza di Borgo Isonzo

Dal 24 al 26 giugno il MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi ospiterà le “Giornate della Prevenzione”, nell’ambito della “Compagnia Itinerante della Salute” promossa dalla ASL Latina, con screening gratuiti e controlli sanitari a bordo di un truck attrezzato con ambulatori mobili.

L’iniziativa, sostenuta da ANDOS Comitato di Fondi ODV insieme a Consorzio Agrofondi, Assomercati e Assogrossisti, e con il patrocinio del MOF e del Comune di Fondi, nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro e favorire l’accesso ai servizi sanitari anche a chi, per motivi professionali o familiari, tende a rinviare i controlli.

Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 16.30 presso il Centro Agroalimentare di Fondi, in viale Piemonte, dove sarà presente l’unità mobile della ASL Latina. L’accesso sarà gratuito e rivolto in particolare a lavoratori, produttori e operatori del mercato, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Nel corso delle tre giornate saranno disponibili servizi di screening e prevenzione, tra cui misurazione di pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia, calcolo dell’indice di massa corporea, counseling sugli stili di vita e sulla prevenzione dei principali fattori di rischio. Sono inoltre previsti screening oncologici, con mammografia per le donne tra 50 e 74 anni, HPV test e Pap test per lo screening cervicale e la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto.

ANDOS Comitato di Fondi ODV sottolinea come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale di diagnosi precoce e tutela della salute, ribadendo l’importanza di avvicinare i servizi sanitari alle persone attraverso iniziative territoriali.

Sulla stessa linea il Comune di Fondi, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio per promuovere una cultura della prevenzione diffusa e accessibile, e il MOF, che sottolinea l’importanza di portare la sanità nei luoghi dove ogni giorno lavorano migliaia di operatori della filiera agroalimentare.