CRONACA
Cordoglio del sindaco Celentano per la scomparsa di Carmela Mauceri, già Ispettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa di Latina
Il Sindaco di Latina esprime il più profondo cordoglio, a nome personale e dell’Amministrazione comunale, per la dolorosa scomparsa di Carmela Mauceri, storica figura del volontariato locale e già Ispettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Latina.
“La scomparsa di Sorella Carmen Mauceri – dichiara il sindaco Matilde Celentano – lascia un vuoto immenso nella nostra comunità. Con lei perdiamo una guida autorevole della Croce Rossa e un punto di riferimento umano di straordinario valore. Una donna che ha fatto del servizio verso il prossimo, del sacrificio silenzioso e della competenza la missione di una vita intera.”
La prima cittadina sottolinea l’eredità morale lasciata da Sorella Mauceri, capace di formare intere generazioni di volontari: “Carmen ha incarnato l’essenza più nobile e autentica del volontariato, dimostrando con l’esempio quotidiano cosa significhi esserci per gli altri, soprattutto nei momenti più difficili. Il suo contributo a favore delle persone più vulnerabili ha reso la nostra città più coesa, solidale e umana. Il suo ricordo e i suoi insegnamenti continueranno a vivere nel lavoro di chi, ogni giorno, sceglie di dedicarsi al bene comune.”
L’Amministrazione comunale si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia di Carmela Mauceri, ai suoi cari e a tutta la grande famiglia della Croce Rossa Italiana di Latina, presieduta da Lorenzo Munari, in questo momento di profondo dolore.
I funerali si terranno oggi, giovedì 25 giugno alle ore 10, presso la parrocchia di San Carlo Borromeo a Latina.
CRONACA
Anas ultimati i lavori in direzione Nord della Galleria Tempio di Giove sulla SS 7 Appia
Anas ha ultimato i lavori di manutenzione programmata all’interno del tunnel in direzione nord della galleria “Tempio di Giove”, lunga 2,8 km, situata lungo la strada statale 7 “Appia” in provincia di Latina. Conclusi gli ultimi interventi e rimosse le cantierizzazioni, l’infrastruttura è stata temporaneamente riaperta al traffico su entrambe le carreggiate ripristinando la regolare circolazione per favorire i flussi legati alla stagione estiva. I lavori riprenderanno a settembre nella galleria in direzione sud e si concluderanno in via definitiva entro due anni. Le opere, con un investimento totale di 75 milioni di euro, riguardano il profondo restyling strutturale e tecnologico del tunnel, asse strategico per i collegamenti dell’intera provincia di Latina.
“I nuovi interventi previsti per la Galleria Tempio di Giove – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – sono stati progettati con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla sostenibilità della struttura. Le opere consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici, grazie all’adozione di tecnologie e impianti ad alta efficienza. Si stima che tali interventi genereranno un risparmio economico di circa il 50% sui costi energetici, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento della gestione complessiva della struttura”.
Gli interventi ultimati in direzione nord – che saranno replicati in direzione sud – si sono focalizzati sul rinforzo del rivestimento in calcestruzzo lungo la calotta e i piedritti. In parallelo sono stati realizzati i sistemi di impermeabilizzazione, raccolta e smaltimento delle acque di percolamento, oltre agli interventi di collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma. L’infrastruttura viene dotata di impianti tecnologici di ultima generazione per innalzare gli standard di sicurezza e di risparmio energetico con nuovi sistemi di illuminazione a LED, impianti di emergenza, protezioni antincendio avanzate e una rete capillare di videosorveglianza. Il cantiere è stato gestito per fasi consecutive e in autunno continuerà a garantire sempre il doppio senso di marcia sulla carreggiata non interessata dai lavori. Questa soluzione organizzativa eviterà la chiusura totale della statale e ridurrà al minimo i disagi per l’utenza in un punto nevralgico per la mobilità locale e turistica.
CRONACA
Ventotene, controlli straordinari congiunti della Polizia di Stato e dell’ASL: accertate violazioni amministrative e penali
Fine settimana di controlli da parte della Polizia di Stato di Formia, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SPreSAL dell’ASL di Minturno, sull’Isola di Ventotene. Accertate diverse irregolarità riguardanti, tra l’altro, la mancata esposizione della prescritta cartellonistica informativa, l’assenza di dispositivi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. In una delle attività controllate è stata inoltre contestata l’organizzazione di un evento danzante e di pubblico intrattenimento senza le previste autorizzazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa. Elevate sanzioni amministrative e contravvenzioni per importi superiori a 20.000 euro, nonché al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei titolari delle attività per le violazioni penalmente rilevanti accertate. La Polizia di Stato proseguirà i servizi di vigilanza e controllo sul territorio al fine di assicurare il rispetto delle norme e garantire adeguati livelli di sicurezza.
CRONACA
Caso Sarah e Alisya Di Giacinto. Il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli chiede “Stop alle dichiarazioni, ora silenzio mediatico e rispetto”
Stop alle dichiarazioni sulle sorelle Sarah e Alisya, lo chiede il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli: “Ora è il momento della serenità e del rispetto per Sarah e Alisya Di Giacinto. Il nostro contributo a chiarire fatti, percorsi e verità – fornendo ogni informazione utile a un’esatta comprensione della vicenda – si è oggi esaurito. Ogni nostra azione ha avuto il solo scopo di supportare le indagini e la corretta informazione, sempre nel massimo rispetto della privacy e del lavoro degli inquirenti. Ringraziamo i media per l’attenzione dimostrata, che ha aiutato a sensibilizzare il pubblico e a supportare il lavoro investigativo. Da domani non rilasceremo ulteriori dichiarazioni. Chiediamo formalmente al sistema mediatico di rispettare il silenzio sulle ragazze, lasciando che l’attenzione, in un contesto già ampiamente complesso, si concentri eventualmente solo sugli sviluppi giudiziari. I nostri operatori sono ora concentrati sul futuro di Sarah e Alisya per garantire loro il benessere di cui hanno bisogno, in linea con il mandato affidatoci dal Tribunale di Cassino” ha spiegato Gerardo Stefanelli.
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