CRONACA
Estate 2026, in Prefettura il piano sicurezza per il litorale pontino
Rafforzare i controlli e garantire una stagione estiva sicura nei comuni costieri della provincia di Latina. È questo l’obiettivo della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Vittoria Ciaramella e alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni del litorale pontino.
L’incontro è stato dedicato alla pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in vista dell’aumento delle presenze turistiche e dei flussi verso le località balneari durante l’estate.
Nel corso della riunione è stato deciso il potenziamento dei servizi di controllo per prevenire episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e altre criticità legate alla movida e all’afflusso di visitatori. Ai Comuni è stata inoltre richiesta la massima collaborazione attraverso un ampliamento delle fasce orarie di servizio delle polizie locali e una stretta sinergia con le forze dell’ordine.
Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, con controlli finalizzati al rispetto delle normative vigenti e alla tutela della sicurezza pubblica. Le associazioni di categoria del commercio e del settore dell’intrattenimento hanno garantito la propria collaborazione.
Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema della prevenzione degli incendi boschivi. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato il rafforzamento del dispositivo antincendio boschivo per assicurare interventi più rapidi ed efficaci durante il periodo estivo.
CRONACA
Questura di Latina, arrivano due nuovi Commissari della Polizia di Stato
Due nuovi Commissari della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Latina al termine del 114° Corso di formazione per funzionari. Si tratta di Giuseppe Ferrillo e Giovanni Ranucci, che nelle prossime settimane inizieranno il periodo di tirocinio applicativo negli uffici della Questura in vista della futura assegnazione operativa.
Giuseppe Ferrillo, 31 anni, originario di Mugnano di Napoli, è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e l’abilitazione alla professione forense. Prima dell’ingresso nella Polizia di Stato ha lavorato come funzionario amministrativo presso l’Università Federico II di Napoli.
Giovanni Ranucci, 40 anni, napoletano, è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nella Polizia di Stato nel 2019 come ispettore. Ha prestato servizio alla Squadra Mobile di Napoli, nella sezione Antirapina, maturando esperienza nel settore investigativo prima di superare il concorso per Commissario.
Entrambi svolgeranno un periodo di formazione sul campo presso i principali uffici della Questura di Latina, partecipando anche ai servizi di ordine pubblico e alle attività di controllo del territorio per acquisire una conoscenza diretta delle esigenze della provincia pontina.
CRONACA
Monica Sansoni presenta la relazione di fine mandato: cinque anni dedicati ai diritti dei minori
Si è svolta nella Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio la presentazione della relazione di fine mandato di Monica Sansoni, in occasione della conclusione dell’incarico iniziato nel settembre del 2021.
L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte dall’Autorità di garanzia regionale negli ultimi cinque anni e per fare il punto sulle iniziative promosse a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti del Lazio.
Numerosi gli attestati di stima arrivati dalle istituzioni. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento per il lavoro svolto, mentre il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Emanuele Cangemi, ha sottolineato il contributo offerto dalla Garante nel rafforzamento delle politiche a favore dei minori.
Nel corso dell’evento è stata evidenziata l’attività portata avanti dal 2021 al 2026, caratterizzata da una presenza costante sul territorio, nelle scuole, nei tribunali e nei contesti di maggiore fragilità sociale. Un lavoro che ha contribuito alla costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel suo intervento conclusivo, Monica Sansoni ha ribadito che la fine del mandato non rappresenta una conclusione, ma l’inizio di una nuova fase di impegno civile. Nella relazione ha ricordato come ogni attività svolta in questi anni sia stata orientata alla promozione dei diritti dei minori e al rafforzamento degli strumenti di ascolto, protezione e inclusione.
CRONACA
Latina, sgombero nell’area del mercato settimanale: liberati tre immobili occupati abusivamente
Operazione di sgombero questa mattina nell’area del mercato settimanale del quartiere R6 a Latina. La Polizia Locale ha eseguito due ordinanze comunali relative a immobili occupati abusivamente da anni, mentre un terzo stabile è stato liberato spontaneamente dagli occupanti durante le procedure.
L’intervento, svolto in coordinamento con le forze di polizia statali, ha consentito di restituire al Comune tre immobili che erano utilizzati senza titolo. Si tratta dell’ex abitazione del custode e di due locali destinati ai servizi igienici, trasformati nel tempo in abitazioni stabili.
Complessivamente sono quattro le persone deferite all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Per alcuni degli occupanti è stata contestata anche l’ipotesi di furto di energia elettrica.
Secondo l’amministrazione comunale, il ripristino della legalità nell’area del mercato rappresenta un passaggio importante per la riqualificazione della zona e per la restituzione degli immobili alla collettività. Il Comune ha annunciato che proseguiranno le attività di monitoraggio e censimento delle proprietà pubbliche, con l’obiettivo di prevenire nuove occupazioni abusive e valutare il futuro utilizzo degli edifici recuperati.
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