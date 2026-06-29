ATTUALITA'
Rigenerazione urbana, a Latina apre uno sportello informativo per cittadini e professionisti
Da martedì 30 giugno il Comune di Latina attiverà uno sportello dedicato alla rigenerazione urbana per fornire informazioni e chiarimenti sull’applicazione della normativa regionale.
Il servizio sarà operativo ogni martedì, dalle 10 alle 12, presso gli uffici dell’Assessorato all’Urbanistica, con accesso da piazza del Popolo e da corso della Repubblica. A disposizione dei cittadini ci saranno l’assessore all’Urbanistica e il personale tecnico del servizio.
L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento a cittadini, professionisti e operatori interessati a conoscere le opportunità previste dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana e dalle recenti disposizioni approvate dal Consiglio comunale.
«La rigenerazione urbana rappresenta una sfida fondamentale per il futuro della città», spiega l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio. «L’obiettivo è riqualificare il patrimonio edilizio esistente senza consumare nuovo suolo, migliorando la qualità della vita e offrendo strumenti chiari a cittadini e professionisti».
Secondo Muzio, il costante aumento delle richieste di informazioni ricevute dagli uffici ha reso necessario l’avvio di un appuntamento settimanale dedicato, per favorire il dialogo con la cittadinanza e garantire maggiore trasparenza nell’applicazione della normativa.
Lo sportello si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale dopo il recepimento della legge regionale sulla rigenerazione urbana e la recente approvazione del regolamento sui cambi di destinazione d’uso.
ATTUALITA'
“Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, il nuovo libro di Paolo Iannuccelli racconta la crescita di Latina
Un viaggio tra memoria, sport e trasformazione del territorio. È in uscita il nuovo libro di Paolo Iannuccelli, dal titolo “Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, volume autobiografico che ripercorre il trasferimento dell’autore da Correggio a Latina e ripercorre, attraverso ricordi personali, la crescita della città negli anni del boom economico, intrecciando memoria personale e storia del territorio.
Giornalista e protagonista per decenni del basket italiano, Iannuccelli dedica il volume anche ai luoghi simbolo della sua vita e della pallacanestro pontina.
Ai microfono di Radio Immagine ha raccontato la nascita del libro e il legame che continua a unirlo a Latina e al territorio pontino:
Biografia dell’autore
Paolo Iannuccelli è nato a Correggio – provincia di Reggio Emilia – il 2 otobre 1953, vive tra Latna e Ponza. Frequenta da 37 anni l’isola di Ponza che considera la Patria del Cuore. Attualmente si occupa di editoria, comunicazione e sport. Una parte fondamentale e importante della sua vita è dedicata allo sport, nelle vesti di atleta, allenatore, dirigente, giornalista, organizzatore, promoter, consulente, sempre nella pallacanestro italiana ed europea. In carriera ha vinto sette campionati da coach, sette da presidente. Puntuale la presenza a Olimpiadi, Campionati del mondo, Europei, Nba e Ncca americana, play off di ogni serie, amante dei viaggi ha visitato più di cento paesi al mondo. Ha svolto lunga attvità di volontariato in strutture ospitanti persone in difficoltà, cercando di aiutare sempre deboli e oppressi. É membro del Panathlon Club International, del Lions Club Terre Pontine e della Unione Nazionale Veterani dello Sport. Nel basket è stato allievo di Asa Nikolic, uno dei più grandi allenatori europei di tutti i tempi. Nel giornalismo sportivo è stato seguito da Aldo Giordani, storico telecronista Rai, fondatore e direttore della rivista Superbasket. Ha collaborato con testate giornalistiche locali e nazionali, pubblicato fondamentali libri tecnici di basket e di storia contemporanea, costumi e tradizioni locali. L’origine del cognome Iannuccelli è antichissima, dal latino Ianua Coeli, la porta del cielo. Nasce nella leggendaria Arpinum, la splendida Civitas Ciceroniana – in Ciociaria – centro di alto livello culturale. Da parte materna il nonno Pasquale ha realizzato quattro note distillerie e due maglifici in Emilia.
ATTUALITA'
Sezze, l’associazione “Dei Lidano” prepara la benedizione dell’asino: appuntamento il 2 luglio
LATINA – A pochi giorni dalla sua costituzione, l’associazione “Dei Lidano”, le persone che portano il nome del santo setino ( meno di 100 in tutto il mondo), annuncia il primo appuntamento. In occasione della festa patronale del 2 luglio, ricorrenza che quest’anno coincide con i 1000 anni dalla nascita di San Lidano si terrà fuori dalla cattedrale di Santa Maria, la Benedizione dell’Asino.
Il giornalista Lidano Grassucci, tra i fondatori dell’associazione presieduta da Lidano Arduini, ha spiegato a Gr Latina in che cosa consisterà la cerimonia in programma per giovedì, e che avvia un percorso di difesa delle tradizioni.
“Le tradizioni si tramandano oralmente e con i modi di dire, c’è un vecchio adagio che dice che se ci sono tre Lidano si può battezzare un asino, allora noi il 2 luglio, giorno di San Lidano, davanti alla cattedrale di Santa Maria a Sezze procederemo, essendo più di tre Lidano, al battesimo di un asino. È goliardia ma è anche un ricordo – spiega Grassucci – perché San Lidano era un monaco dell’abbazia di Montecassino che si è trasferito in questa zona e ha cristianizzato le paludi pontine riuscendo a rendere cristiani anche gli animali. Quindi questa è la metafora del detto che noi rinverdiamo. Una cerimonia laica che serve soltanto a tirare il filo della tradizione e a rendere evidente e spettacolare un modo di agire e di pensare e naturalmente segnala anche la rarità di questo nome, per cui è difficile trovarne tre tutti insieme di Lidano e altrettanto difficile battezzare un asino. Siccome però noi siamo parecchi Lidano, abbiamo la forza di poter battezzare un asino”.
L’Associazione “dei Lidano”, cui può aderire chiunque si riconosca nei suoi valori anche goliardici, e nei suoi obiettivi, è stata fondata tra gli altri da Lillo Lascafarola, al secolo Lidano Berti, che proprio in dialetto ci ha raccontato la cerimonia dell’asino
Nel gruppo dei fondatori figurano anche Lidano Caldarozzi, comandante attuale della Polizia Locale di Sezze soprannominato Lillo Garibaldi, l’ex comandante degli allora Vigili Urbani di Latina Lidano Marchionne, conosciuto come Lillo Mezzapagnotta, da Lidano Grassucci, Lillo Lagattuccia. Il Presidente è Lidano Arduini. Hanno già aderito una cinquantina di Lidano, anche in Australia e negli Stati Uniti, e il sindaco attuale di Sezze Lidano Lucidi.
APPUNTAMENTI
Riapre l’Ex Evergreen. Nuova vita al Parco di Via Roccagorga
Ha ri- aperto al pubblico il parco di via Roccagorga, Ex Evergreen, con una nuova veste grazie alla riqualificazione effettuata con il progetto Upper per i parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura.
Presenti, ieri pomeriggio il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale nonché Marco Compagnucci, rappresentante della società La Flan Gest Srl che gestirà il parco per vent’anni. Hanno partecipato anche numerosi assessori e consiglieri comunali.
“L’iter seguito dall’amministrazione comunale – afferma il sindaco Matilde Celentano – non è stato semplice considerando il termine degli interventi di riqualificazione legati al progetto europeo e l’affidamento. La prima consultazione di mercato ha dato esito negativo perché le proposte pervenute non erano in grado di rispondere a tutte le necessità che la gestione di un parco produttivo richiede, ma siamo arrivati poi all’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto con La Flan Gest Srl, che ringrazio, che si gestirà per 20 anni il parco. Non è un parco come tanti. Presenta, infatti, una serie di innovazioni che lo rendono unico sia nel panorama locale che nazionale: ospita una serra ricca di fiori e piante, stand espositivi e laboratori creativi, un’area bimbi, zone relax, percorsi sensoriali, chiosco con vendita di prodotti a chilometro zero, area picnic, e, infine, musica e spettacoli per trascorrere anche le serate d’estate insieme sotto alle stelle. Insomma, è stato un percorso complicato, ma siamo orgogliosi di aver aperto al pubblico un parco innovativo, green, con una forte vocazione sociale situato in un’area strategica, caratterizzata dalla presenza di numerose scuole, del mercato settimanale e della Curia vescovile. In questo parco, inoltre, è installata una delle quattro bacheche di crossbooking in legno volute dal Consiglio comunale delle bambine e dei bambini. Infine, voglio sottolineare un aspetto a cui tengo in maniera particolare. Mentre erano in corso i lavori presso quest’area, nel 2023 appena poco dopo il mio insediamento, è venuto a mancare Jean-Luc Krautsieder. Un giovane molto conosciuto in città che per motivi di lavoro si era trasferito in Francia, ma che desiderava tornare a Latina. Jean-Luc tornerà a Latina sotto un’altra forma perché questo parco, l’ex Evergreen, dove trascorreva i pomeriggi d’estate quando era piccolo, sarà intitolato a lui. La commissione Toponomastica si è già espressa e, prestissimo, la delibera approderà in Consiglio comunale per divenire ufficiale. Questo meraviglioso parco, sarà a lui dedicato”.
Esprimo grande soddisfazione – dichiara il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici – perché finalmente il parco sarà a disposizione del quartiere e dell’intera comunità, tornando a essere un punto di riferimento come lo è sempre stato. È stato un lavoro complesso, al quale questa amministrazione si è dedicata sin dai primi giorni per evitare il definanziamento dell’opera e poter completare i lavori nei tempi richiesti. Un percorso che ha richiesto impegno costante, attenzione amministrativa e una stretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire il buon esito dell’intervento e la piena valorizzazione di un’area particolarmente significativa per il territorio. Ringrazio, per questo, gli uffici per il prezioso lavoro svolto, che ci ha permesso di raggiungere il risultato per tempo e auguro buon lavoro al gestore”.
“L’Ex Evergreen – aggiunge Marco Compagnucci, rappresentante della società La Flan Gest Srl – nasce con l’obiettivo di essere uno spazio aperto e a disposizione di tutta la città. Vogliamo che diventi un vero punto di riferimento per la comunità, un luogo capace di accogliere attività sportive, sociali, culturali e anche lavorative, creando connessioni tra persone, associazioni e realtà del territorio. Parliamo di un progetto in continua evoluzione. Abbiamo immaginato il parco come un organismo vivo, destinato a crescere insieme alla comunità che lo frequenterà. Nei prossimi mesi prenderanno forma nuove iniziative, dalla produzione e vendita di piante e fiori agli orti urbani, che contiamo di avviare tra settembre e ottobre. Ma soprattutto vogliamo ascoltare le persone: idee, proposte e contributi dei cittadini saranno fondamentali per costruire insieme il futuro di questo spazio. L’ambizione è quella di creare un vero incubatore di idee e progetti per la città, un luogo dove possano nascere collaborazioni, attività e opportunità capaci di generare valore per il nostro territorio”.
Più Letti
-
NOTIZIARI8 minuti fa
GR Latina – 29 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 29 giugno 2026 ore 16
-
NOTIZIARI6 ore fa
GR Latina – 29 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 28 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 17
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 27 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 26 giugno 2026 ore 15