Terracina Digital Twin & Totem, dalla Regione 75 mila euro per innovare l’offerta turistica

Si è svolta la Commissione congiunta Pianificazione e Patrimonio, presieduta da Serena Baccini e Giuseppe Colozzi, dedicata all’analisi dello stato dell’area mercato del martedì (R6) e degli immobili comunali presenti nel comparto, con l’obiettivo di avviare un percorso di pianificazione strategica e valorizzazione dell’intera zona.

Nel corso della seduta sono stati esaminati diversi edifici di proprietà comunale presenti nell’area.

Particolare attenzione è stata riservata all’auditorium situato all’interno dell’edificio che ospita la sede della Polizia Locale: una struttura imponente, articolata su tre livelli, che non è mai stata aperta al pubblico e che risulta inutilizzata da circa venticinque anni. Nel confronto con gli operatori della Polizia Locale sono inoltre emerse le criticità relative agli spogliatoi della sede, anch’essi inaccessibili da circa dieci anni.

La Commissione ha approfondito anche la situazione di alcuni alloggi comunali presenti nel comparto, interessati da occupazioni abusive risalenti al 2014 e per i quali il Comune ha già emesso le relative ordinanze di sgombero. Una volta recuperati alla piena disponibilità dell’ente, tali immobili potranno rappresentare un’opportunità per il quartiere, ospitando attività associative e servizi di interesse pubblico oppure fungendo da presidio operativo della Polizia Locale durante il mercato settimanale del martedì, contribuendo a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.

Tra i temi affrontati anche quello dell’area bar, per la quale è già stato predisposto un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), primo passo verso un futuro intervento di riqualificazione.

Dal confronto tra commissari, uffici e Polizia Locale sono emersi numerosi spunti operativi. Tra questi, la necessità di avviare un censimento degli espositori del mercato settimanale del martedì.

È stato inoltre evidenziato il costante presidio dell’area da parte della Polizia Locale, che dall’inizio dell’anno ha elevato circa 200 verbali e garantisce la presenza fissa di una pattuglia durante lo svolgimento del mercato.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del decoro urbano e della pulizia dell’area al termine delle attività mercatali. L’indirizzo emerso dalla Commissione è quello di rafforzare gli interventi di pulizia e manutenzione, nell’ottica di una maggiore cura degli spazi pubblici.

La conclusione condivisa della seduta è stata la necessità di elaborare un progetto organico sull’intero comparto R6, da sviluppare attraverso i lavori pubblici e da inserire nella programmazione dell’ente e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così da poter intercettare future opportunità di finanziamento.

Un percorso che si inserisce in una fase di trasformazione dell’area, considerando che sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori del parcheggio di Piazzale dei Mercanti e che prossimamente riaprirà anche il Parco Evergreen, oggetto di un finanziamento FESR.

Quella odierna ha rappresentato una prima fase di approfondimento e pianificazione sull’area mercato R6. Il lavoro della Commissione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori sedute e con un sopralluogo presso l’edificio che ospita la sede della Polizia Locale, al fine di verificare direttamente lo stato degli immobili e definire le priorità di intervento.

«La Commissione di oggi non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso. Abbiamo voluto affrontare l’area mercato con una visione complessiva, mettendo insieme patrimonio, sicurezza, servizi, viabilità e decoro urbano. Questo è il metodo che dobbiamo applicare a tutti i quartieri di Latina: pianificare gli interventi su larga scala, costruire una strategia organica e poi programmare negli anni gli interventi puntuali, individuando di volta in volta le priorità e le opportunità di finanziamento. Solo così possiamo dare risposte strutturali e durature ai problemi della città e valorizzare al meglio il patrimonio pubblico esistente. L’obiettivo è trasformare le criticità emerse oggi in occasioni di sviluppo e riqualificazione per l’intero quartiere, attraverso una programmazione seria, concreta e sostenibile nel tempo», dichiara la presidente della Commissione Pianificazione, Serena Baccini.