ATTUALITA'
Terracina Digital Twin & Totem, dalla Regione 75 mila euro per innovare l’offerta turistica
Il Comune di Terracina è tra i 34 enti locali del Lazio ammessi al finanziamento regionale previsto dal bando “Lazio Digital Innovation Tourism”. Alla città sono stati assegnati 75 mila euro per la realizzazione del progetto “Terracina Digital Twin & Totem”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso le nuove tecnologie.
Il progetto prevede la realizzazione di un “gemello digitale” della città, una replica virtuale immersiva dei principali siti di interesse ottenuta mediante rilievi e scansioni ad alta definizione. Il sistema sarà accessibile tramite una piattaforma web e consentirà ai visitatori di esplorare luoghi e monumenti attraverso un’esperienza interattiva.
Tra le novità previste anche l’installazione di totem turistici multimediali dotati di intelligenza artificiale e assistente virtuale dedicato. I dispositivi forniranno informazioni utili ai visitatori e permetteranno di visualizzare il gemello digitale dei siti di interesse, facilitando l’orientamento sul territorio.
Il progetto comprende inoltre contenuti audio e video multilingue dedicati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, oltre alla creazione di percorsi turistici digitali.
Per l’amministrazione comunale si tratta di un investimento strategico per migliorare l’accoglienza e rendere Terracina sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico nazionale e internazionale, coniugando innovazione tecnologica e valorizzazione dell’identità del territorio.
ATTUALITA'
Centenario Sessano, ok dalla commissione Urbanistica al progetto di valorizzazione di Borgo Podgora
Presentato nella commissione Urbanistica presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, il progetto denominato “Il nodo” di valorizzazione di Borgo Podgora, redatto dall’architetto Giulia Mosca e dall’ingegnere Fabiana Piva e donato dalle stesse professioniste al Comune di Latina e alla Fondazione Latina 2032.
“Si tratta di un elaborato realizzato in vista del centenario del primo borgo di Latina, fondato nel 1927 come Villaggio operaio di Sessano”, ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, soddisfatta per l’esito della commissione che, all’unanimità, ha espresso parere favorevole dando indirizzo agli uffici per tutti gli adempimenti urbanistici e per la messa in terra delle opere.
Il cuore del progetto “Il nodo” mira a ricucire la memoria storica del borgo con la sua vita quotidiana. Per farlo, l’intervento si articola e si sviluppa attorno a quattro punti chiave del centro abitato, legati sia fisicamente che simbolicamente attraverso un percorso ideale, un linguaggio materico unitario (tufo, pozzolana, corten, travertino) e un’illuminazione scenografica di forte impatto visivo.
“L’idea progettuale – ha sottolineato l’assessore Muzio – è frutto di un percorso condiviso con i residenti di Borgo Podgora, associazioni e comitati del luogo, ed è stata oggetto anche di un incontro pubblico che si è tenuto nei mesi scorsi, in collaborazione con la Fondazione, alla presenza del sindaco Matilde Celentano”.
I quattro punti chiave della progettazione riguardano piazzale Albert Einstein, la fontanella all’incrocio del borgo, il cosiddetto giardino del trenino e la Torre Idrica.
Per l’area di piazzale Einstein, spazio dell’ex edicola antistante la scuola media, è prevista una riqualificazione per trasformarla in un vero e proprio simbolo d’ingresso al Borgo. E’ prevista una scultura-installazione monumentale firmata dall’artista Giuliana Bocconcello, raffigurante due figure ieratiche (un uomo e una donna) a rappresentazione dei pionieri della fondazione. Sui basamenti in cemento e tufo una cronologia fisica in terracotta con gli anni dal 1927 al 2027.
L’attuale fontanella all’incrocio stradale del borgo è stato ripensato con una struttura di design orientata al risparmio idrico, circondata da un’area urbana curata, dotata di nuovo arredo urbano, verde pubblico e una suggestiva illuminazione dal basso.
Il progetto vuole restituire alla comunità il giardino del trenino, presso la scuola dell’infanzia, caro alla memoria dei cittadini, trasformandolo in una nuova piazza pubblica aperta verso la strada, sfruttando la pendenza naturale del terreno per ricavarne una piccola cavea con sedute. L’elemento caratterizzante è la presenza di quinte materiche dedicate al passato (con i nomi delle famiglie colone e i numeri dei poderi, oltre a un murales del borgo originario), al presente (“Piazza del Centenario”) e al futuro (una parete chiara predisposta per cinema all’aperto e proiezioni). Previsti, inoltre, giochi ludo-didattici e un’illuminazione cromatica notturna.
Prevista, infine, la valorizzazione Torre Idrica, simbolo storico risalente al 1927, attraverso la creazione di una nuova piazzetta circostante. Secondo l’elaborato, l’architettura originaria potrebbe essere esaltata da un imponente progetto di illuminazione scenografica notturna, capace di cambiare tonalità, integrando il monumento nel percorso ideale del “nodo”.
“Il parere positivo unanime della commissione Urbanistica, durante la quale i membri hanno dimostrato una sensibilità ed un ammirevole attaccamento alla città, ci stimola a prevedere altrettanti interventi per tutti i borghi di fondazione, in vista del centenario di Latina nel 2032. Sul tema è già in corso una condivisione di intenti con il sindaco Celentano, con l’assessorato ai borghi e con la Fondazione”, ha concluso l’assessore Muzio.
ATTUALITA'
Latina. Commissione congiunta, parte il metodo di pianificazione dei quartieri di Latina
Si è svolta la Commissione congiunta Pianificazione e Patrimonio, presieduta da Serena Baccini e Giuseppe Colozzi, dedicata all’analisi dello stato dell’area mercato del martedì (R6) e degli immobili comunali presenti nel comparto, con l’obiettivo di avviare un percorso di pianificazione strategica e valorizzazione dell’intera zona.
Nel corso della seduta sono stati esaminati diversi edifici di proprietà comunale presenti nell’area.
Particolare attenzione è stata riservata all’auditorium situato all’interno dell’edificio che ospita la sede della Polizia Locale: una struttura imponente, articolata su tre livelli, che non è mai stata aperta al pubblico e che risulta inutilizzata da circa venticinque anni. Nel confronto con gli operatori della Polizia Locale sono inoltre emerse le criticità relative agli spogliatoi della sede, anch’essi inaccessibili da circa dieci anni.
La Commissione ha approfondito anche la situazione di alcuni alloggi comunali presenti nel comparto, interessati da occupazioni abusive risalenti al 2014 e per i quali il Comune ha già emesso le relative ordinanze di sgombero. Una volta recuperati alla piena disponibilità dell’ente, tali immobili potranno rappresentare un’opportunità per il quartiere, ospitando attività associative e servizi di interesse pubblico oppure fungendo da presidio operativo della Polizia Locale durante il mercato settimanale del martedì, contribuendo a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.
Tra i temi affrontati anche quello dell’area bar, per la quale è già stato predisposto un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), primo passo verso un futuro intervento di riqualificazione.
Dal confronto tra commissari, uffici e Polizia Locale sono emersi numerosi spunti operativi. Tra questi, la necessità di avviare un censimento degli espositori del mercato settimanale del martedì.
È stato inoltre evidenziato il costante presidio dell’area da parte della Polizia Locale, che dall’inizio dell’anno ha elevato circa 200 verbali e garantisce la presenza fissa di una pattuglia durante lo svolgimento del mercato.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del decoro urbano e della pulizia dell’area al termine delle attività mercatali. L’indirizzo emerso dalla Commissione è quello di rafforzare gli interventi di pulizia e manutenzione, nell’ottica di una maggiore cura degli spazi pubblici.
La conclusione condivisa della seduta è stata la necessità di elaborare un progetto organico sull’intero comparto R6, da sviluppare attraverso i lavori pubblici e da inserire nella programmazione dell’ente e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così da poter intercettare future opportunità di finanziamento.
Un percorso che si inserisce in una fase di trasformazione dell’area, considerando che sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori del parcheggio di Piazzale dei Mercanti e che prossimamente riaprirà anche il Parco Evergreen, oggetto di un finanziamento FESR.
Quella odierna ha rappresentato una prima fase di approfondimento e pianificazione sull’area mercato R6. Il lavoro della Commissione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori sedute e con un sopralluogo presso l’edificio che ospita la sede della Polizia Locale, al fine di verificare direttamente lo stato degli immobili e definire le priorità di intervento.
«La Commissione di oggi non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso. Abbiamo voluto affrontare l’area mercato con una visione complessiva, mettendo insieme patrimonio, sicurezza, servizi, viabilità e decoro urbano. Questo è il metodo che dobbiamo applicare a tutti i quartieri di Latina: pianificare gli interventi su larga scala, costruire una strategia organica e poi programmare negli anni gli interventi puntuali, individuando di volta in volta le priorità e le opportunità di finanziamento. Solo così possiamo dare risposte strutturali e durature ai problemi della città e valorizzare al meglio il patrimonio pubblico esistente. L’obiettivo è trasformare le criticità emerse oggi in occasioni di sviluppo e riqualificazione per l’intero quartiere, attraverso una programmazione seria, concreta e sostenibile nel tempo», dichiara la presidente della Commissione Pianificazione, Serena Baccini.
ATTUALITA'
Interruzione Idrica nel Comune di Latina per lavori urgenti il 25 Giugno 2026
Acqualatina informa l’utenza che, a causa di urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice a servizio del Comune di Latina, si verificherà una Interruzione Idrica dalle ore 18:00 del 25/06/2026 con termine dei lavori previsto per la mezzanotte del 25/06/2026 e progressivo ripristino dell’erogazione nelle ore successive.
La zona interessata è: intero comune di Latina escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
Si informa, inoltre, che sarà disponibile il servizio sostitutivo mezzo autobotte nei seguenti siti:
- Piazza Angelo Celli
- Q5, Largo F. Cavalli
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
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