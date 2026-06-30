ATTUALITA'
Università e Fondazione Lestra insieme per la ricerca nel settore delle Costruzioni: primo bando per due borse di studio
LATINA – Il Ce.R.S.I.TeS. (Centro di ricerche e servizi per l’innovazione tecnologica Sostenibile) del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma e la Fondazione Lestra si alleano per la realizzazione di attività di ricerca per lo sviluppo e il potenziamento della Green Economy nel settore delle costruzioni nel Pontino, con l’impegno da parte dell’Ente creato da Ance Latina (Associazione Costruttori Edili) di finanziare due borse di studio (da 7500 € lordi ognuna per un importo complessivo pari a 15.000 € lordi). Le tematiche sono quelle della pianificazione territoriale e urbanistica, della ricerca sulle materie prime, su riciclo, sostenibilità energetico-ambientale, innovazione dei processi e dei prodotti per le costruzioni.
La convenzione, voluta fortemente dal vicepresidente di Ance, Ottavio Damiani, è stata firmata dal presidente della Fondazione Lestra, Pierantonio Palluzzi e dal direttore del Ce.R.S.I.TeS. professor Alessandro Corsini, è stato presentato oggi in una conferenza stampa che si è tenuta nella Palazzina Direzionale del Polo Pontino nella Sapienza in viale XIV Maggio.
Responsabili scientifici del coordinamento e della direzione delle attività di ricerca sono il Pro Rettore, Giuseppe Bonifazi e il Professor Alberto Budoni che hanno così spiegato gli obiettivi dell’accordo
Soddisfatto il presidente di Ance Latina e della Fondazione Lestra Pierantonio Palluzzi
A coordinare le attività tra Fondazione Lestra e Cersites sarà il direttore di Fondazione Lestra, Simone Vaudo che nel suo intervento ha anticipato anche la nascita, ad opera di Ance Latina di un nuovo ITS Academy, (Istituto tecnologico Superiori) che si aggiungerà ai 16 già esistenti nel Lazio, con l’obiettivo di fornire alta specializzazione tecnologica post diploma nell’ambito delle costruzioni.
Il bando per le due borse di studio è on line: una riguarda la tematica della Pianificazione territoriale e urbanistica e verterà sull’articolazione dell’area urbana di Latina in unità urbanistiche autosostenibili fondate sui concetti di prossimità, funzionalità e relazione di cura; l’altra, nella tematica delle Materie prime e riciclo, avrà per argomento la caratterizzazione e ipotesi di trattamento di scarti di materiali da costruzione e demolizione ai fini del loro riciclo. La domanda andrà presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 21/07/2026 riportando il seguente oggetto: “Candidatura bando per due borse di ricerca Fondazione Lestra”.
ATTUALITA'
Latina Lido, l’artista Tamara Monteverdi ripristina a Foce Del Duca la panchina dedicata al biologo Giancarlo Bovina
LATINA – E’ iniziato a Foce del Duca, sul lungomare sinistro di Latina, il lavoro di ripristino della panchina dedicata all’indimenticato biologo Giancarlo Bovina. L’autrice, Tamara Monteverdi, anche sfidando il grande caldo, ha iniziato questa mattina il lavoro di consolidamento pittorico della base che si trova di fronte al lago di Fogliano e nel giro di qualche giorno la panchina sarà completata.
“L’altra panchina – spiega in una nota il curatore di Mad, Fabio D’Achille – quella di fronte al mare, realizzata da Rita Forlenza, sarà a breve oggetto di un piccolo restyling con la pulizia di qualche graffito che l’ha parzialmente intaccata”.
ArtistINpanchina è un progetto del Comune di Latina nato nel 2021 in collaborazione con Loggia Industria Vernici.
ATTUALITA'
“Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, il nuovo libro di Paolo Iannuccelli racconta la crescita di Latina
Un viaggio tra memoria, sport e trasformazione del territorio. È in uscita il nuovo libro di Paolo Iannuccelli, dal titolo “Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, volume autobiografico che ripercorre il trasferimento dell’autore da Correggio a Latina e ripercorre, attraverso ricordi personali, la crescita della città negli anni del boom economico, intrecciando memoria personale e storia del territorio.
Giornalista e protagonista per decenni del basket italiano, Iannuccelli dedica il volume anche ai luoghi simbolo della sua vita e della pallacanestro pontina.
Ai microfono di Radio Immagine ha raccontato la nascita del libro e il legame che continua a unirlo a Latina e al territorio pontino:
Biografia dell’autore
Paolo Iannuccelli è nato a Correggio – provincia di Reggio Emilia – il 2 otobre 1953, vive tra Latna e Ponza. Frequenta da 37 anni l’isola di Ponza che considera la Patria del Cuore. Attualmente si occupa di editoria, comunicazione e sport. Una parte fondamentale e importante della sua vita è dedicata allo sport, nelle vesti di atleta, allenatore, dirigente, giornalista, organizzatore, promoter, consulente, sempre nella pallacanestro italiana ed europea. In carriera ha vinto sette campionati da coach, sette da presidente. Puntuale la presenza a Olimpiadi, Campionati del mondo, Europei, Nba e Ncca americana, play off di ogni serie, amante dei viaggi ha visitato più di cento paesi al mondo. Ha svolto lunga attvità di volontariato in strutture ospitanti persone in difficoltà, cercando di aiutare sempre deboli e oppressi. É membro del Panathlon Club International, del Lions Club Terre Pontine e della Unione Nazionale Veterani dello Sport. Nel basket è stato allievo di Asa Nikolic, uno dei più grandi allenatori europei di tutti i tempi. Nel giornalismo sportivo è stato seguito da Aldo Giordani, storico telecronista Rai, fondatore e direttore della rivista Superbasket. Ha collaborato con testate giornalistiche locali e nazionali, pubblicato fondamentali libri tecnici di basket e di storia contemporanea, costumi e tradizioni locali. L’origine del cognome Iannuccelli è antichissima, dal latino Ianua Coeli, la porta del cielo. Nasce nella leggendaria Arpinum, la splendida Civitas Ciceroniana – in Ciociaria – centro di alto livello culturale. Da parte materna il nonno Pasquale ha realizzato quattro note distillerie e due maglifici in Emilia.
ATTUALITA'
Rigenerazione urbana, a Latina apre uno sportello informativo per cittadini e professionisti
Da martedì 30 giugno il Comune di Latina attiverà uno sportello dedicato alla rigenerazione urbana per fornire informazioni e chiarimenti sull’applicazione della normativa regionale.
Il servizio sarà operativo ogni martedì, dalle 10 alle 12, presso gli uffici dell’Assessorato all’Urbanistica, con accesso da piazza del Popolo e da corso della Repubblica. A disposizione dei cittadini ci saranno l’assessore all’Urbanistica e il personale tecnico del servizio.
L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento a cittadini, professionisti e operatori interessati a conoscere le opportunità previste dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana e dalle recenti disposizioni approvate dal Consiglio comunale.
«La rigenerazione urbana rappresenta una sfida fondamentale per il futuro della città», spiega l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio. «L’obiettivo è riqualificare il patrimonio edilizio esistente senza consumare nuovo suolo, migliorando la qualità della vita e offrendo strumenti chiari a cittadini e professionisti».
Secondo Muzio, il costante aumento delle richieste di informazioni ricevute dagli uffici ha reso necessario l’avvio di un appuntamento settimanale dedicato, per favorire il dialogo con la cittadinanza e garantire maggiore trasparenza nell’applicazione della normativa.
Lo sportello si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale dopo il recepimento della legge regionale sulla rigenerazione urbana e la recente approvazione del regolamento sui cambi di destinazione d’uso.
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