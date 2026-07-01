CRONACA
Cani segregati in gabbia anche al buio e senza cibo, denunciato un uomo di Maenza. Gli animali portati in canile
MAENZA – Aveva rinchiuso sei cani in gabbie chiuse di piccolissime dimensioni dove non si potevano muovere, e uno non aveva neanche un minimo di luce. Le gabbie inoltre venivano tenute sotto una tensostruttura in pvc, a temperature alte e senza cibo né acqua. E’ quanto hanno appurato i carabinieri del Nucleo Forestale di Priverno durante un’attività di controllo congiunto svolta con il Servizio Veterinario ASL di Priverno, nel comune di Maenza.
Il proprietario degli animali già in passato era stato sanzionato per irregolarità sulla modalità di detenzione di alcuni cani e l’ASL aveva comminato sanzioni amministrative e impartito delle prescrizioni per migliorare le condizioni di vita dei cani, nel rispetto delle norme di legge. La situazione però non solo non era migliorata, ma anzi, gli animali sono stati trovati in gravi sofferenze.
I militari hanno quindi posto sotto sequestro penale i sei cani rinvenuti e li hanno trasferiti nel canile convenzionato con il comune di Maenza “Arte Insieme” di Itri dove sono stati sottoposti alle visite e alle cure del caso, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di animali in condizioni che causano gravi sofferenze e incompatibili con la loro natura ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale.
CRONACA
Resta il mistero sul gommone trovato con la batteria accesa a Torre Astura
NETTUNO – Resta il mistero sul gommone ritrovato spiaggiato lunedì sera nei pressi di Torre Astura, nell’area del Poligono Militare di Nettuno. La Guardia Costiera di Anzio dopo la segnalazione arrivata lunedì sera ha avviato le indagini per verificare che non ci fossero dispersi in mare e per risalire ai proprietari dell’imbarcazione trovata con la batteria attaccata e il motore in posizione di navigazione.
Le operazioni di ricerca si sono protratte fino alle 3 della notte per poi ricominciare via mare con i mezzi specializzati della Capitaneria di Porto di Anzio di nuovo alle prime luci dell’alba di oggi. La Capitaneria di Porto ha anche divulgato alcune foto del mezzo, chiedendo la collaborazione a tutti i cittadini al fine di poter risalire al proprietario del gommone.
CRONACA
Distacchi di corrente continui, a Latina migliaia di utenti senza luce (e condizionatori) e senza acqua
LATINA – Un’altra notte senza corrente per migliaia di cittadini di Latina. Di nuovo nella zona del Tribunale, ma anche gli isolati dello stadio Francioni, Via Aspromonte e fino a Viale Marconi, alcune aree di Via dei Monti Lepini dove si trovano attività imprenditoriali e in vari altri quadranti della città da due giorni di susseguono distacchi di energia elettrica che vanno avanti per ore anche di giorno, senza preavviso e non motivati dal gestore, con forte disagio per gli utenti. Lunedì era toccato alla Torre Pontina dove gli ascensori del grattacielo si sono fermati più volte anche carichi di persone, semafori spenti a tratti lungo la Circonvallazione, al buio anche Via dei Volsci e Campo Boario. Ipotizzabile un sovraccarico delle reti dovuto all’uso intensivo di aria condizionata in abitazioni e uffici nei giorni di caldo torrido. Impossibile anche usare l’acqua a causa del mancato funzionamento delle autoclavi. Per porre rimedio ai guasti vengono aperti cantieri e realizzati scavi stradali (in foto quello di Via Ferrucci, una delle zone rimaste senza energia).
CRONACA
Latina, stazione e autolinee controllati con le unità cinofile
LATINA – Un servizio di prevenzione e contrasto all’uso di stupefacenti è stato compiuto questa mattina dalla Polizia Locale di Latina in collaborazione con il Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Ciampino. Alla stazione di Latina Scalo e alle autolinee in Via Romagnoli, due zone considerate particolarmente critiche.
Sono state attenzionate circa venti persone ed è stata rinvenuta una dose di stupefacente per la quale una persona extracomunitaria che vive stabilmente in Italia è stata sanzionata. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni anche con ulteriore impiego di cane da ricerca.
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