APPUNTAMENTI
Estate al Giardino di Ninfa, al via le aperture al tramonto con due percorsi tematici
CISTERNA – Dal 3 luglio al 30 agosto il Giardino di Ninfa sarà visitabile esclusivamente in orario serale, ogni venerdì, sabato e domenica, offrendo al pubblico un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali visite diurne. Le visite permetteranno di vivere il Giardino nelle ultime ore della giornata, quando la luce estiva ne valorizza atmosfere, colori e scorci particolarmente suggestivi. (foto crediti Archivio Fondazione Roffredo Caetani/Umbi Meschini)
Per questo periodo saranno proposti due percorsi tematici – “Il Giardino di Ninfa e la flora” e “Il Giardino di Ninfa e le rovine” – che, oltre ad approfondire gli aspetti botanici e storico-monumentali del Giardino, consentiranno ai visitatori di accedere anche ad alcune aree normalmente non incluse nel tradizionale percorso di visita. Il percorso dedicato alla flora accompagna i visitatori alla scoperta della straordinaria ricchezza botanica di Ninfa, della varietà di specie che la caratterizzano e del rapporto tra uomo e natura che ha dato vita a questo paesaggio unico. Il percorso dedicato alle rovine conduce invece alla scoperta della storia della città medievale di Ninfa, delle attività di conservazione del complesso monumentale e del patrimonio storico custodito all’interno del Giardino. Entrambi gli itinerari comprendono la visita all’Hortus Conclusus, recentemente restaurato grazie ai fondi del PNRR.
“Le visite serali – afferma il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – rappresentano uno degli appuntamenti più significativi della stagione del Giardino. La Fondazione Roffredo Caetani è impegnata a valorizzare Ninfa non solo come luogo di straordinaria bellezza, ma anche come patrimonio storico, botanico e culturale da conoscere e comprendere sempre più a fondo. I nuovi percorsi nascono proprio con questo obiettivo: offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca, attraverso nuove chiavi di lettura e l’accesso ad aree normalmente non comprese nel tradizionale percorso di visita”.
“Abbiamo pensato a due itinerari complementari – spiega la direttrice del Giardino di Ninfa, Antonella Ponsillo – capaci di valorizzare le due anime di Ninfa. Il percorso botanico permette di conoscere più da vicino la straordinaria varietà di specie vegetali e il lavoro necessario per conservarle, mentre quello dedicato alle rovine – studiato grazie alla collaborazione della professoressa Daniela Esposito, professore ordinario presso la Facoltà di Architettura, della “Sapienza” Università di Roma, Direttrice del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura -, offre una lettura più approfondita della città medievale e del dialogo che nei secoli si è creato tra architettura e natura. L’obiettivo è offrire ai visitatori l’opportunità di approfondire questi aspetti attraverso un racconto dedicato e l’accesso ad alcuni luoghi normalmente non compresi nel percorso di visita”.
Informazioni: dal 3 luglio al 30 agosto il percorso “Il Giardino di Ninfa e le rovine” prevede ingressi dalle 17.15 con ultimo ingresso alle ore 18.45, mentre il percorso “Il Giardino di Ninfa e la flora” prevede ingressi dalle 17.30 con ultimo ingresso alle ore 19.00. Durata visita circa 1 ora e 30 minuti. Per informazioni e prenotazioni: www.giardinodininfa.eu.
La Fondazione Roffredo Caetani ricorda inoltre che il 15 agosto è prevista un’apertura straordinaria: sarà l’unica giornata del mese in cui il Giardino sarà visitabile anche in orario diurno.
APPUNTAMENTI
Il 4 Luglio in Piazza del Popolo a Latina arriva anche il Padel, che torna con la seconda edizione
Il villaggio dello sport in centro a Latina è partito con il basket, ma dal 4 luglio arriva anche il Padel. Dopo il successo della scorsa edizione, torna infatti “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porterà nel centro cittadino tornei, spettacolo, intrattenimento e iniziative collaterali dedicate a tutte le età con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.
L’evento, promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, si presenta quest’anno con un programma ancora più ampio e articolato.
Noi abbiamo ospitato l’avvocato Emilio Cerci ai nostri microfoni con cui abbiamo scoperto tutti i dettagli:
Per quasi un mese il cuore della città ospiterà tornei di padel, eventi speciali, attività dedicate ai giovani e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Accanto alla parte sportiva saranno presenti stand enogastronomici, iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Piazza del Popolo in un punto di riferimento dell’estate pontina
Tra novità dell’edizione 2026, come ha spiegato Cerci, anche il Burraco sotto le stelle, un torneo organizzato all’interno del campo di padel, pensato per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rendere la manifestazione un vero spazio di incontro e socializzazione aperto a tutte le generazioni.
L’obiettivo della manifestazione è quello di replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando il format riuscì a richiamare migliaia di persone nel centro cittadino, trasformando Piazza del Popolo in un autentico Villaggio dello Sport e confermando la forte capacità aggregativa dell’iniziativa.
APPUNTAMENTI
Fiaccolata stasera in ricordo di Simone Besco a Sabaudia. La nostra intervista a mamma Francesca
“E’ il tempo che passa, non il dolore, quello aumenta sempre di più”. A parlare ai nostri microfoni è Francesca, la mamma di Simone Besco, il ragazzo di 14 anni, morto il 30 giugno dello scorso anno nel tragico incidente ad un passo da casa sulla Litoranea. La fiaccolata stasera sarà si in ricordo di Simone, ma anche di tutte le vittime della strada per lanciare un segnale forte contro le stragi sulle strade che nom accennano a diminuire
Ad un anno di distanza dalla scomparsa di Simone oggi si terrà la Santa Messa che sarà celebrata, alle 19, presso il santuario di Santa Maria della Sorresca, poi prenderà il via il corteo che raggiungerà piazza Mafalda di Savoia, dietro il palazzo comunale, dove si trova la panchina presso la quale Simone ed i suoi amici si incontravano sempre. Lì è stata posta una mattonella che lo ricorda.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, inaugurata la terza edizione del BIP nel ricordo di Emmanuel Miraglia
È stata inaugurata in piazza del Popolo, a Latina, la terza edizione del BIP – Basket in Piazza, il torneo “Città di Latina” che fino al 25 luglio animerà la Gelit Arena con le sfide delle categorie Junior e Senior. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia. Prima della palla a due è stato proiettato un video commemorativo che ha ripercorso la figura dell’imprenditore, alla presenza dei familiari e di una rappresentanza dell’Icot. Ai vincitori sarà inoltre assegnato il Trofeo Terna, dedicato a Walter Vigna, storico protagonista della pallacanestro pontina.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità istituzionali. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro ha sottolineato come il Basket in Piazza sia ormai un appuntamento consolidato, capace di valorizzare la forte tradizione sportiva della città e di promuovere aggregazione, socialità e partecipazione. Anche il senatore Nicola Calandrini ha evidenziato la crescita della manifestazione, ricordando il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, mentre l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo ha ribadito il sostegno della Regione Lazio a un evento che restituisce ai cittadini uno spazio centrale della città attraverso lo sport:
Il sindaco Matilde Celentano ha ricordato il valore del basket nella storia sportiva del capoluogo, sottolineando come iniziative di questo tipo favoriscano la partecipazione e la vita del centro cittadino:
Il presidente dell’associazione Amici del Basket, Davide Fioriello, ha ringraziato volontari e organizzatori per il lavoro necessario a garantire un mese di eventi:
mentre l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato ha definito il BIP il principale appuntamento sportivo dell’estate pontina, invitando cittadini e famiglie a partecipare alle serate del torneo:
I risultati della prima giornata:
Nella categoria Senior, TuriRizzo ha superato Monium al termine di una partita combattuta e spettacolare, chiusa sul punteggio di 94-88. Dopo un primo quarto equilibrato, TuriRizzo è riuscita a costruire il vantaggio grazie alle prestazioni di Policari, Schivo e Di Prospero, quest’ultimo autore di 29 punti. Monium ha tentato più volte di rientrare in partita, trascinata dalle giocate di Zanier, ma nel finale la maggiore lucidità offensiva degli avversari ha permesso a TuriRizzo di conquistare il primo successo del torneo.
Nel torneo Junior, invece, successo netto per Never Stops, che ha dominato la sfida contro Chirizzi Macchine Edili imponendosi con il punteggio di 83-36. Decisivo l’avvio di gara della formazione guidata da coach Caldarozzi, trascinata da Lorenzo Bagni e dalla presenza sotto canestro di Ghirotto, protagonisti di una prova che ha indirizzato il match già nei primi minuti.
Il torneo proseguirà martedì 30 giugno con la seconda giornata dedicata al Girone B. Torneranno in campo anche i campioni in carica: nel torneo Junior New Age Erboristeria affronterà Remoin, mentre tra i Senior Fisiocare se la vedrà con Isolpontinia.
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