Covid-19, altri due casi nella Asl di Latina. Morta un’anziana ad Aprilia

LATINA – Ancora due casi di contagio da Covid-19 a Latina e un nuovo decesso. E’ morta per le conseguenze del virus una donna di 92 anni di Aprilia ricoverata presso il Reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti. I casi di positività emersi nelle scorse 24 ore riguardano invece una persona di Latina e una residente nel Comune di Castel Gandolfo.

Il bilancio sale a 551 contagiati, 35 ricoverati, 432 negativizzati e 35 deceduti.

Complessivamente, sono 162 le persone ancora in isolamento domiciliare perché venute in contatto con persone poi risultate contagiate, mentre 11.699 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Nel bollettino di ieri altri quattro contagi tra cui due infermieri del Goretti e il cluster del centro Dialisi di Priverno che continua a preoccupare anche se la sindaca Anna Maria Bilancia ha sottolineato: “La situazione è sotto controllo”.

NEL LAZIO – Il dato nel Lazio è di 12 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 29 unità. Otto nuovi casi a Roma città è uno dei valori più bassi mai registrati. “Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Dall’inizio della campagna dei test sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone. Con questa modalità testiamo circa 10 mila persone al giorno”, dicono dall’assessorato alla Sanità.

I decessi sono stati 5 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.430 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 239 mila.