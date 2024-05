La Benacquista Latina disputa una partita difficile ad Agrigento

LATINA – La Benacquista Latina Basket manda in scena una grande reazione di orgoglio nel difficile match disputato sul parquet del PalaMoncada affrontando i padroni di casa di Agrigento. Il risultato finale (89-87) non premia i nerazzurri che sono scesi in campo in formazione ridotta, ma che hanno provato fino alla fine a conquistare il successo.

Sugli scudi Mayfield con 28 punti, seguito da Romeo con 18 e 4 assist, Borra con 17 e 8 rimbalzi e Moretti con 13 e 12 rimbalzi.

Il prossimo appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 18:00 al Palasport Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la Luiss Roma in occasione della quinta giornata della Fase Salvezza.