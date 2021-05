SAN FELICE CIRCEO – Un uomo è morto tragicamente al Circeo questa mattina, sparandosi mentre era in corso l’esecuzione dello sfratto dalla casa in cui viveva da solo. I fatti in una traversa di Via Roma. Una procedura concordata – secondo le prime informazioni – ma che lui evidentemente non aveva accettato. Sgomento il sindaco, Giuseppe Schiboni. Sul posto sono arrivati i carabinieri.