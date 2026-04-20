“L’impresa più grande. Storia della bonificazione pontina (1791–1944)”, presentazione a Latina

LATINA – “Un tè con la Regina – Musica alla corte dei Tudor” è il titolo di un concerto che il Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi di Latina terrà martedì 21 aprile 2026 (alle 18) al Conservatorio “Ottorino Respighi” (Sala C Via Ezio 26, Latina). Si tratta di un viaggio sonoro nell’epoca elisabettiana coordinato dal M° Giorgio Spolverini, con le voci del Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi e la partecipazione del M° Silvia De Maria (viola da gamba) e del M° Elisabetta Ferri (clavicembalo).

IL PROGRAMMA – Il pubblico potrà ascoltare celebri pagine di John Dowland, nel quattrocentesimo anniversario della sua morte, tra cui Flow my tears, Come again e Time stands still, accanto a madrigali e canzoni di John Bennet, Thomas Morley, Orlando Gibbons e John Bartlet. Non mancheranno brani strumentali tratti da raccolte storiche come The Division Violin di John Playford e il Fitzwilliam Virginal Book, rappresentato da una Pavana di Peter Philips.

Il repertorio, vario e suggestivo, restituisce la ricchezza di un’epoca: come ricordano le note di sala, la musica elisabettiana esprimeva un’ampia gamma di emozioni, era capace capace di spaziare dalla malinconia più intensa alla gioia più vivace.

“L’età di Elisabetta I fu un periodo di straordinaria vitalità artistica – spiegano gli organizzatori – in cui la musica divenne parte integrante della vita quotidiana, sia a corte che nelle case della gente comune. Il programma del concerto offre un percorso essenziale ma ricco attraverso i generi più rappresentativi del tempo: madrigali, brani per viola da gamba e virginale, canzoni popolari, danze e pagine legate al teatro shakespeariano”.

GLI INTERPRETI – Il Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi è composto da:

Susanna Coppotelli, Monica Di Maria – soprani

Silvia Pasquali Coluzzi – contralto

Davide Calvo – tenore

Tony Corradini – basso

Il concerto vede inoltre la partecipazione di:

M° Silvia De Maria – viola da gamba

M° Elisabetta Ferri – clavicembalo

Coordinamento e introduzione a cura del M° Giorgio Spolverini.

L’ensemble si dedica alla musica polifonica sacra e profana del Cinquecento e primo Seicento europeo, con particolare attenzione alle raccolte madrigalistiche italiane meno frequentate. Si esibisce a parti reali, talvolta con strumenti, seguendo una prassi esecutiva storicamente informata.

Il gruppo ha realizzato incisioni per etichette come TACTUS e Toccata Classics, ha eseguito concerti per il Conservatorio di Latina in occasione delle rassegne GiovedìINmusica e Early Music Festival; ha partecipato a festival nazionali e internazionali, tra cui le Settimane Barocche di Brescia, il Monteverdi Festival di Cremona e il Festival Internazionale di Musica Antica “Marco Schacchi” di Vilnius.