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Latina StoriaFest: nel Foyer del D’Annunzio il panel, “Come si comunica ai giovani”
“Come si comunica ai giovani” La crisi dei media tradizionali, il ruolo dei social e i nuovi linguaggi per parlare alle nuove generazioni con riferimento Storico: 1976 – La fine del monopolio Rai. E’ stato questo il tema del Panel che ha chiuso la terza giornata di Latina StoriaFest, il festival culturale, svoltosi nel Foyer del Teatro D’Annnunzio, che si pone l’obiettivo di essere uno spazio di confronto tra giovani, istituzioni, scuola e comunità educante. Tra i relatori anche Gian Luca Barneschi Legale e docente di diritto dei Media e Martina Mayol Presidente Consulta provinciale. Studenti;
Gianfranco Sciscione, Imprenditore nel campo televisivo e dell’editoria ha ripercorso la storia delle tv locali
Per il mondo della Radio invece Claudio Astorri Consulente Radiofonico e Professore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano, ha mostrato ai ragazzi i cambiamenti di questo mezzo che si trasforma di continuo
Renzo di Falco Conduttore radiofonico di RDS ha invece raccontato la sua esperienza da Radio Luna a RDS
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Accoglienza dell’Icona della Madonna del Colle di Lenola: fede, tradizione e comunità a Latina
Dal 24 al 26 aprile 2026 la comunità di Latina si prepara a vivere un intenso momento di spiritualità e devozione con l’accoglienza dell’Icona della Madonna del Colle, proveniente dal Santuario di Lenola. L’evento rappresenta un’occasione significativa per riscoprire la tradizione mariana legata al territorio pontino e per rafforzare il senso di comunità attraverso celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e approfondimenti culturali.
Venerdì 24 aprile: accoglienza e processione
L’arrivo della Sacra Immagine è previsto alle ore 16:30 presso la Chiesa di Santa Maria Goretti. Da qui partirà una solenne processione che attraverserà le principali vie cittadine fino a Piazza San Marco.
Alle ore 18:00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Riccardo Spignesi, parroco e rettore del Santuario di Lenola, accompagnata dalla Corale Liturgica Polifonica Immacolata diretta dal Maestro Antonio De Asmundis. Durante la celebrazione, il professor Sabatino De Simone offrirà un intervento dedicato alla storia e alle devozioni legate al Santuario della Madonna del Colle.
La giornata si concluderà alle ore 21:00 con il Santo Rosario meditato, guidato dal diacono Nazareno Pandozi.
L’Icona resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al pomeriggio di domenica.
Sabato 25 aprile: celebrazioni solenni
La giornata sarà scandita dalle celebrazioni eucaristiche del mattino (ore 07:00 e 09:00) e dalla Solenne Celebrazione delle ore 18:00, presieduta da S.E. Mons. Mariano Crociata e animata dalla Corale San Marco.
Domenica 26 aprile: saluto e ritorno a Lenola
Le celebrazioni proseguiranno con le Messe del mattino (ore 07:30, 10:00 e 11:30), durante le quali sarà nuovamente proposto l’intervento storico del professor De Simone.
Alle ore 15:45 la comunità parrocchiale rivolgerà il proprio saluto all’Immagine Sacra, che farà ritorno a Lenola accompagnata dai fedeli tramite pullman.
L’arrivo è previsto per le ore 17:30, seguito da una breve processione lungo la suggestiva Scalinata della Pace, luogo legato all’apparizione della Madonna a Gabriele Mattei.
Alle ore 18:00 si terrà la Solenne Celebrazione conclusiva, presieduta da don Francesco Pampinella e animata dalla corale diretta dal Maestro G. Mastromanno.
Il rientro a Latina è previsto per le ore 21:30.
Informazioni e prenotazioni
Per partecipare al viaggio in pullman è possibile iscriversi presso la Segreteria Pastorale della parrocchia (tel. 351.9860168), nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00.
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Tesi di laurea su innovazione e sostenibilità, al D’Annunzio il Premio Dedalo e Icaro
LATINA – Si terrà giovedì 16 aprile alle 18 nel foyer Teatro D’Annunzio di Latina, la cerimonia di premiazione del Premio Dedalo e Icaro, promosso dalla Fondazione Lestra con Ance Latina, il Consorzio Stabile Sviluppo Sostenibile e la casa editrice Lab DFG. “Un riconoscimento dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale che affrontano i temi dell’innovazione, della sostenibilità, della progettazione e delle trasformazioni economiche e tecnologiche contemporanee”, spiegano da Ance.
Rivolto a giovani under 28 nati, residenti o domiciliati nel Lazio, o laureati presso atenei della regione, il Premio seleziona, tra le candidature pervenute, un numero ristretto di finalisti tra i quali la giuria individua la tesi vincitrice assoluta. Alla tesi prima classificata è assegnato un riconoscimento economico di 5.000 euro e la pubblicazione editoriale con distribuzione a livello nazionale, a testimonianza dell’impegno del Premio nel valorizzare concretamente il talento e la ricerca dei giovani.
“Accanto alla valorizzazione delle nuove generazioni, il Premio Dedalo e Icaro riconosce anche il valore dell’esperienza, rendendo omaggio a figure del mondo imprenditoriale e professionale la cui storia rappresenta un esempio significativo di competenza, responsabilità e capacità di costruire nel tempo, offrendo un punto di riferimento per i giovani partecipanti – sottolineano i promotori -. La seconda edizione del Premio conferma così il proprio obiettivo: creare un ponte tra università, mondo produttivo e territorio, promuovendo idee capaci di interpretare il presente e contribuire allo sviluppo futuro”.
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Il docufilm “Utopia Europa” di Renato Chiocca approda a Lisbona
LATINA – Il racconto di un’Europa che resiste alla frammentazione geopolitica nato dall’iniziativa di un gruppo pontino, approda a Lisbona. Oggi ( 15 aprile) alle ore 19.30, presso la Sala 2 del Cinema São Jorge, si terrà l’anteprima internazionale del progetto cross-mediale nato dalla spedizione in bicicletta di 6.000 km da Lisbona ad Atene, ideata e realizzata dalla Cooperativa Sociale Utopia 2000 che ha la sua sede operativa a Sezze.
L’evento, inserito nel programma ufficiale della Festa do Cinema Italiano, presenterà al pubblico il docufilm “Utopia Europa” con la regia del regista di Latina Renato Chiocca che con i suo lavoro ha trasformato l’impresa sportiva in un’opera cinematografica che fonde la poesia del viaggio lento — paesaggi sterminati, silenzi, fatica — con la concretezza dei progetti sociali incontrati lungo la strada, come la toccante tappa di Mostar o le realtà visitate in Portogallo. “Un’opera che non si limita a documentare, ma emoziona, rendendo visibile l’invisibile lavoro quotidiano di chi costruisce ponti di civiltà”.
Dopo l’esordio di Lisbona, il tour proseguirà in diverse capitali europee: Madrid, Bruxelles, San Marino, fino ad arrivare a Roma, dove il progetto è stato selezionato come caso studio d’eccellenza al Festival Nazionale dell’Economia Civile.
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