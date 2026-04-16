Latina StoriaFest: nel Foyer del D’Annunzio il panel, “Come si comunica ai giovani”

LATINA – Si terrà giovedì 16 aprile alle 18 nel foyer Teatro D’Annunzio di Latina, la cerimonia di premiazione del Premio Dedalo e Icaro, promosso dalla Fondazione Lestra con Ance Latina, il Consorzio Stabile Sviluppo Sostenibile e la casa editrice Lab DFG. “Un riconoscimento dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale che affrontano i temi dell’innovazione, della sostenibilità, della progettazione e delle trasformazioni economiche e tecnologiche contemporanee”, spiegano da Ance.

Rivolto a giovani under 28 nati, residenti o domiciliati nel Lazio, o laureati presso atenei della regione, il Premio seleziona, tra le candidature pervenute, un numero ristretto di finalisti tra i quali la giuria individua la tesi vincitrice assoluta. Alla tesi prima classificata è assegnato un riconoscimento economico di 5.000 euro e la pubblicazione editoriale con distribuzione a livello nazionale, a testimonianza dell’impegno del Premio nel valorizzare concretamente il talento e la ricerca dei giovani.

“Accanto alla valorizzazione delle nuove generazioni, il Premio Dedalo e Icaro riconosce anche il valore dell’esperienza, rendendo omaggio a figure del mondo imprenditoriale e professionale la cui storia rappresenta un esempio significativo di competenza, responsabilità e capacità di costruire nel tempo, offrendo un punto di riferimento per i giovani partecipanti – sottolineano i promotori -. La seconda edizione del Premio conferma così il proprio obiettivo: creare un ponte tra università, mondo produttivo e territorio, promuovendo idee capaci di interpretare il presente e contribuire allo sviluppo futuro”.