I NOSTRI LIBRI
Giacomo D’Ambrosio conquista il Premio Antica Pyrgos con “Il ladro di chimere”
LATINA – Al romanzo “Il ladro di chimere” di Giacomo D’Ambrosio, pubblicato dalla casa editrice Ensemble di Roma, la giuria del Premio Letterario internazionale Antica Pyrgos 2026 ha assegnato il premio speciale con la motivazione: “per la contaminazione tra poesia e prosa di stampo felliniano”. Il romanzo d’esordio dello scrittore nativo di Priverno, tenuto a battesimo dallo scrittore Paolo Di Paolo e già nella cinquina finalista al Premio Vesta, lo Streghino di Roma, parla di disagio giovanile, ansia, paura e depressione tra i giovani, specchio di una società in crisi.
La Giuria ha decretato quindi di attribuire i seguenti Premi speciali a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e dell’arte. Oltre a Giacomo D’Ambrosio, il premio è stato assegnato anche a Francesco De Luca, Lucrezia Delli Veneri e Frank Courtés per il suo romanzo “La mattina scrivo”.
La targa “GABRIELE GALLONI” è andato a Zeno Salimbene con La brigante giovinezza– Edizioni Fuorilinea. Per il LIBRO EDITO DI POESIA al primo posto si è classificato Sacha Piersanti con L’infanzia stipendiata – Perrone editore.
Per la SILLOGE INEDITA DI POESIA la prima classificata è Asia Maturani con Versi proibiti. Mentre il PREMIO SPECIALE “MARIANNA DIONIGI” – per la scrittura al femminile a Giovanna Miceli con La memoria del bianco – Il Convivio edizioni. Per la POESIA INEDITA il premio è andato ad Alessandra Grecco con La notte è una rosa baccarà, mentre il PREMIO SPECIALE AL MIGLIOR POETA STRANIERO a Dalila Hiaoui. Per il RACCONTO A TEMA “IL PROFUMO” infine il primo premio è andato a Tiziano Dell’Erba con La valle degli sguardi.
La premiazione del premio Antica Pyrgos 2026 si terrà il prossimo 26 aprile a Lanuvio (Roma) presso il teatro comunale.
I NOSTRI LIBRI
Allo Spazio Nicolosi, Virginia Vicinanza con il libro “Ti presento Dio…se esiste!”
LATINA . Venerdì 10 aprile alle ore 18.00, presso lo Spazio Culturale Nicolosi, si terrà la presentazione del libro “Ti presento Dio…se esiste!” (Pathos Edizioni, 2024) della professoressa Virginia Vicinanza, docente di lettere presso il Liceo Classico.
Il saggio propone un viaggio affascinante attraverso il tempo e il pensiero umano: dall’uomo primitivo fino ai nostri giorni, tra filosofia, scienza, letteratura e religione, alla ricerca di un’idea di Dio — forse esistente, forse no — che continua a interrogare l’umanità da millenni. Al centro di questo percorso c’è l’uomo, con la sua capacità di interrogarsi, di dubitare, di opporsi talvolta alle verità imposte e di provare, attraverso la ragione, a dare una spiegazione a ciò che per lungo tempo è stato considerato “sovrannaturale”.
Un tema complesso e universale, affrontato con rigore ma anche con uno sguardo aperto e accessibile, capace di coinvolgere un pubblico ampio e di stimolare confronto e riflessione.
Virginia Vicinanza, nata a Salerno nel 1966, è laureata in Lettere classiche presso l’Università di Salerno e docente dal 1992. Ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della didattica e della formazione, con particolare attenzione alle metodologie psicopedagogiche e narrative. Tra le sue pubblicazioni: “L’ideale del buon Pastore in Gregorio” (2022) e “Ti presento Dio…se esiste!” (2024).
L’incontro si inserisce nel percorso di Spazio Culturale Nicolosi, da sempre impegnato nella promozione di occasioni di confronto, crescita culturale e partecipazione attiva nel quartiere.
Seguirà un aperitivo conviviale a sostegno delle attività di Spazio.
APPUNTAMENTI
Mario Calabresi all’Iis Gobetti di Fondi per i 25 anni di “Invito alla Lettura. Incontro con l’autore”
FONDI – L’IIS Gobetti de Libero ospita Mario Calabresi. L’Istituto celebra così il 25° anniversario del progetto «Invito alla lettura. Incontro con l’autore». Il prossimo 15 aprile, il giornalista, scrittore, fondatore di Chora Media e già direttore di Repubblica e de La Stampa, presenterà Alzarsi all’alba (Mondadori, 2025), un’opera che nasce da una domanda semplice e urgente: in un’epoca dominata dalla cultura del tutto-e-subito, cosa rimane del valore della fatica? Il libro raccoglie le voci, tratte da storie vere, di chi ogni giorno si alza presto, lavora in silenzio e tiene in piedi il mondo senza clamore. Calabresi li chiama con affetto «la pattuglia dell’alba».
L’incontro del 15 aprile si inserisce in una storia lunga venticinque anni. “Invito alla lettura. Incontro con l’autore” – spiega in una nota la scuola – nasce da un’intuizione semplice e potente: che i libri non si amano per obbligo, ma per contagio, e che il contagio più efficace è l’incontro diretto con chi “quei libri li ha scritti”. Sono arrivati così a Fondi, Edoardo Albinati, premio Strega 2016; Francesco Piccolo, tra i più raffinati scrittori della sua generazione; Niccolò Ammaniti, autore di culto per giovani lettori; Valentina D’Urbano, scrittrice capace di parlare alle nuove generazioni; Eraldo Affinati, che fa della scuola e dell’educazione il cuore della sua narrativa; Massimo Carlotto, maestro del noir italiano. Con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo la letteratura ha dialogato con la magistratura. Dal mondo del giornalismo, della televisione e della divulgazione: Alberto Angela, Franco Di Mare, Michele Cocuzza e Leonardo Cecchi. Tra le presenze più originali e trasversali, Pif, Folco Terzani, testimone di una letteratura del viaggio e dell’interiorità; Marco D’Amore, attore e regista che ha parlato di cinema, narrazione e responsabilità artistica; ed Enrico Galiano, professore e scrittore capace di emozionare un’intera generazione di lettori giovani.
Originato da un’idea delle prof.sse Maria Pica e Patrizia Lombardi, sostenuta dai dirigenti scolastici succeduti nel tempo, è stato portato avanti in questa edizione speciale dai docenti Sabina Sepe e Alessio Pescosolido, con il costante supporto di Enza Campino, stimata e nota libraia.
Il 15 aprile sarà dunque un compleanno speciale: venticinque anni di storie condivise tra autori e studenti, e ancora la voglia — intatta — di aprire un libro, incontrare chi l’ha scritto, e scoprire che leggere è, prima di tutto, un atto di fiducia nel futuro. “Come l’alba”, appunto.
I NOSTRI LIBRI
“Lestrella pop” ospita la presentazione del libro di Francesco Bertini “Psico-logica”
LATINA – “Lestrella pop” ospita la presentazione del libro di Francesco Bertini “Psico-logica”, pubblicato da Atlantide editore. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle 18.00 in largo Jacopo Peri 82, nel quartiere ex Q4 di Latina, dove l’autore vive e svolge la professione di psicologo da molti anni.
Con l’autore interverrà Matteo Del Vecchio, presidente dell’associazione “Factory 10” e autore della foto di copertina del libro, che dialogheranno sulla psiche umana, tra stimoli interni e relazioni con le immagini esterne. Il libro, sottotitolo “consapevolezza psicofisica a portata di comodino”, punta ad essere “una guida pratica rivolta alle persone interessate a conoscere ed esplorare il funzionamento psicofisico umano”, con l’obiettivo di raggiungere tramite la consapevolezza, l’ascolto e la gestione dei propri stati interni, migliori condizioni di vita. Attraverso le tre tappe principali di conoscenza, contatto e incontro, la Psico-Logica viene proposta quale “chiave di lettura e comprensione in grado di calare il lettore interessato nel proprio organismo”. Un viaggio tra evoluzione individuale, terminologie e professioni della psicologia, che vuole favorire nel lettore una adeguata conoscenza della disciplina e della “grande macchina che ognuno ha la fortuna di abitare”, il corpo umano.
Bertini, psicologo e psicoterapeuta, è impegnato oltre che nell’attività professionale privata, anche in collaborazioni con Enti del Terzo Settore che si occupano di persone con disabilità di varia natura, soprattutto visiva. Da pochi mesi ha fondato l’associazione “Psicoplus” insieme ad alcuni amici e colleghi per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura psicologica nella società, in maniera chiara e accessibile per tutti i cittadini.
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