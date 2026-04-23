Surf Casting, Latina sul podio mondiale: bronzo per l’Italia con Paniconi e  Solazzi

LATINA – Latina conquista il podio mondiale del surf casting grazie ai suoi atleti e, in particolare, al talento di Simone Paniconi e Gianpaolo Solazzi. La medaglia di bronzo ottenuta dall’Italia all’8° Campionato Mondiale a Coppie di Surf Casting rappresenta infatti un risultato di grande prestigio non solo per la nazionale azzurra ma anche per il movimento sportivo pontino, da anni protagonista nelle competizioni internazionali della pesca dalla spiaggia. Il risultato è maturato in Francia, sulle coste mediterranee di Gruissan, dove dall’11 al 17 aprile 2026 le spiagge di Des Ayguades e Saint-Pierre-la-Mer hanno ospitato l’ottava edizione del Campionato Mondiale a Coppie di Surf Casting, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della disciplina. Alla competizione hanno partecipato 23 coppie in rappresentanza di 9 nazioni. Accanto alle principali squadre europee si sono presentate anche nazionali provenienti da altri continenti, come Stati Uniti e Sud Africa, contribuendo ad alzare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione. Il mondiale si è sviluppato attraverso una prova di training e quattro prove ufficiali di gara disputate in condizioni meteo marine estremamente variabili. Alle giornate iniziali di allenamento, caratterizzate da sole, venti leggeri e temperature quasi estive intorno ai 30 gradi, sono seguite prove ufficiali molto più impegnative, con cielo coperto, raffiche di vento fino a 30–35 nodi e temperature scese fino a 6–7 gradi. In questo scenario le varie nazioni si sono affrontate in manche serratissime, con catture di aguglie, sugherelli, mormore e orate.

La competizione si è svolta nel rispetto della salvaguardia del pescato con il sistema del catch and release, che prevede la cattura, la registrazione e il rilascio immediato dei pesci. Al termine delle quattro prove il titolo mondiale è andato al Portogallo, seguito dalla Spagna con la medaglia d’argento. L’Italia ha conquistato il terzo gradino del podio con 11 penalità complessive, centrando una medaglia di grande valore. La nazionale azzurra è stata protagonista soprattutto nelle prime fasi della competizione, vincendo sia la prima sia la seconda prova grazie a prestazioni eccellenti nella pesca alle aguglie. Dopo una terza prova meno brillante, conclusa al settimo posto, gli azzurri sono riusciti a reagire nell’ultima manche con un ottimo secondo posto di settore che ha permesso di consolidare il piazzamento e conquistare il meritato bronzo mondiale. Tra i protagonisti della spedizione italiana spicca Simone Paniconi, che in coppia con Gianpaolo Solazzi ha ottenuto un prestigioso sesto posto nella classifica individuale. A rappresentare l’Italia erano presenti anche le coppie Giovanni Raineri con Angelo Musumeci e Alessandro Viola con Marco Banti. La squadra è stata guidata dai commissari tecnici Andrea Municchi e Adriano Maiocchetti, insieme al responsabile nazionale FIPSAS per il surf casting David Girardi. Il risultato assume un valore particolare per il territorio pontino. Simone Paniconi, Gianpaolo Solazzi, Adriano Maiocchetti e David Girardi sono infatti tesserati dell’ASD Latina Casting Club, realtà che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento nazionali per il surf casting. Nonostante la giovane età, Simone Paniconi, 28 anni, e Gianpaolo Solazzi, 25 anni, possono già vantare una carriera internazionale straordinaria: insieme hanno preso parte a circa venti campionati mondiali conquistando numerose medaglie e titoli iridati. Il bronzo mondiale conquistato in Francia conferma ancora una volta Latina tra i centri più importanti a livello internazionale per il surfcasting e la pesca sportiva dalla spiaggia, grazie alla qualità dei suoi atleti e alla tradizione sportiva che continua a produrre risultati di grande prestigio.