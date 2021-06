Gestione illecita dei rifiuti, denunciata una donna a Roccasecca dei Volsci

ROCCASECCA DEI VOLSCI – Una persona è stata denunciata dai Carabinieri per gestione illecita di rifiuti e un impianto di recupero di rifiuti è stato sequestrato.

Ieri i militari del comando stazione forestale di Terracina in collaborazione con i militari della capitaneria di porto di Terracina e personale tecnico dell’Arpa lazio, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale ed in particolar modo all’illecito trasporto dei rifiuti sulla rete stradale nazionale, hanno denunciato la titolare di un impianto di recupero di rifiuti speciali, per i reati di gestioni illecita di rifiuti, utilizzo di aree non pavimentate per le acque di prima pioggia e mancanza del certificato di prevenzione incendi. L’impianto è stato sottoposto a sequestro.