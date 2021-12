Nuovi alberi a Latina in Via Varsavia: li pianta il Movimento Cinque Stelle

LATINA – Nuovi alberi saranno piantati a Latina domenica 19 dicembre (dalle 10 alle 12,30), dagli attivisti del Movimento CinqueStelle. Nei Giardini di Via Varsavia, all’angolo con Viale Kennedy arriveranno “12 piccoli alberi autoctoni lecci, roveri, farnie, ma anche piccoli cipressi o aceri, secondo un piano preciso, in base alla planimetria presentata presso gli uffici del Comune”, spiegano i promotori della manifestazione ringraziando “tutti coloro che si sono prodigati per fornire le piante, anche donandole, come ad esempio il Vivaio Regionale del Parco dei Monti Aurunci”.

La manifestazione si chiama Alberi per il Futuro e gli attivisti si occuperanno anche in seguito della cura e annaffiatura dei nuovi alberi, in collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Latina proprietario dell’area. “E’ installato sul sito un impianto di irrigazione, seppur attualmente non funzionante, per cui inizialmente l’annaffiatura dovrà essere eseguita manualmente; ci auguriamo che la manifestazione possa essere l’occasione per l’ultimazione dell’impianto, in modo da consegnare ai nostri cittadini un’area verde e dotata di un servizio idrico, fondamentale al suo mantenimento”, aggiungono i volontari.

Saranno presenti alla piantumazione il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bono, l’assessora alla transizione ecologica e all’ambiente Adriana Calì e il sindaco Damiano Coletta.

“Ci auguriamo inoltre che i nostri concittadini, anche riuniti nelle associazioni sensibili all’importante tematica, parteciperanno numerosi a questo momento di condivisione, nel comune impegno per l’ambiente”, è l’invito degli organizzatori.