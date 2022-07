Amministrative a Latina, attesa per la sentenza del Tar che sarà nota nelle prossime ore

LATINA – E’ attesa nelle prossime ore la sentenza dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Latina che deciderà se gli elettori di alcune sezioni del capoluogo dovranno tornare al voto oppure no dopo il ricorso intentato da tre consiglieri non eletti della Lista Latina nel cuore guidata dall’ex sindaco Vincenzo Zaccheo.

Come è noto, infatti, dopo i controlli svolti dalla Prefettura su ordine del Tar, e dopo che alcune incongruenze sono state riscontrate nei verbali firmati da alcuni dei presidenti di seggio, l’azione giudiziaria è proseguita davanti al Tar con l’udienza di merito che si è svolta ieri mattina fissata a mezzogiorno. Poi, il collegio giudicante si è riunito in camera di consiglio per la sentenza. Non resta dunque che attendere la decisione dei giudici.

Ne parleremo anche con il sindaco Damiano Coletta questa mattina in studio con noi dopo il gr delle 9 su Radio Immagine.