Maxi schiusa a Ventotene, nate 52 tartarughe marine

VENTOTENE – “Notte magica per le tartarughe lungo le coste del Lazio! Mentre a Fondi continuava la schiusa iniziata tre giorni fa portando il numero dei nati a 34, a Ventotene, con un po’ di anticipo rispetto al previsto, con le cure degli esperti di TartaLazio e il personale dell’Area Marina Protetta, dal piccolo cratere formatosi nel pomeriggio, sono usciti ben 52 piccoli filati diritti in mare”. Lo scrive Tartalazio in un post