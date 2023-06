In Corsa Libera, in arrivo Notturna Olim Palus e Frasso Run

LATINA – In arrivo un bis di competizioni per il circuito podistico Opes “In Corsa Libera”. A farsi largo tra le gare di giugno, la “Notturna Olim Palus” di sabato 24 e la “Frasso Run” in programma domenica 25.

La tappa numero dieci si terrà a Latina, che torna a colorarsi con la Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri, arrivata alla sua undicesima edizione. Gara agonistica di 9 chilometri (3 giri da 3 chilometri), si corre per le vie del centro, su strada, in un percorso piatto e veloce. L’evento, patrocinato dal Comune di Latina è organizzato dall’APD Olim Palus, del presidente Enrico Barbini che commenta: “È un modo diverso di vivere il centro città, che non abbiamo mai modo di apprezzare presi dalla quotidianità. Sin da adesso ringrazio la macchina organizzativa, tutto lo staff e i volontari, che si mettono a disposizione per l’evento. Un pensiero al nostro amico Adriano Salvato, che era un punto di forza dell’organizzazione”.

Il raduno è dalle 19 in Piazza del Popolo, con partenza alle 21. A seguire le strade interessate dal percorso sono: via Diaz, Piazza della Libertà, via Costa, Largo Rossini, viale Umberto I, via Leonardi, via Don Minzoni, via Malta, Piazza della Libertà, via Don Morosini, via Oberdan, Corso della Repubblica, via Battisti, via Rattazzi, via Emanuele Filiberto, Piazza del Popolo, via Duca del Mare, viale IV Novembre, via Padre Giuliani, Piazza San Marco, via Sisto V, Via Cialdini, Corso della Repubblica, arrivo in Piazza del Popolo. Quest’ultima si trasformerà in un villaggio sportivo, colorito e animato, centro di attrazione per i cittadini, che tradizionalmente seguono la gara incitando i podisti. Nell’ambito della serata, si rinnova il contest del progetto da “Da 0 a 10 km” di avviamento al running, promosso da Maione Store e Tabella Falcone, giunto al suo sesto anno consecutivo. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 22 giugno ore 20, presso il Maione Store, in via Tiziano 13 a Latina, oppure online. Pacco garantito ai primi 350 iscritti. Per info email: apdolimpalus@gmail.com.

Domenica 25 giugno sarà invece la volta della tappa numero undici del circuito, ovvero la Frasso Run patrocinata dai Comuni di Sonnino e Terracina. Un evento che si terrà in località Frasso a Sonnino (LT) e che si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova al Frasso.

L’organizzazione è a cura della asd Pipparunners che con slogan divertenti annuncia quello che rappresenterà l’ultimo appuntamento organizzato dalla società dopo dodici anni di carriera. “Pipparunners è lieta di invitarti all’ultimo evento della nostra carriera – commentano – chiudiamo in bellezza”.

Una corsa impegnativa su percorso asfaltato di 9,5 km con ritrovo alle ore 15.30 in Piazza della Pace – Frasso – Sonnino. La gara comincerà alle ore 17.00. Al termine, ricco ristoro finale. Saranno accettati massimo 200 atleti. Dalle 18.30 in poi, al via le premiazioni garantite per tutti. Con la sagra del paese inoltre, sarà l’occasione per trascorrere una serata divertente per tutta la famiglia. Per maggiori informazioni contattare il numero 3898373588 – Vincenzo.