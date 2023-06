Via Massaro senza luce, il Comune: “Problema causato dal furto di un cavo”

LATINA – L’impianto di pubblica illuminazione di via Massaro a Latina Lido è stato oggetto del furto di un cavo elettrico e la Società Conversion & Lighting S.r.l ha comunicato la necessità di porre in essere interventi di manutenzione relativi all’inserimento delle componenti rubate. Ecco il perché del black out che aveva fatto lamentare i residenti.

“Con una determina dirigenziale il Comune di Latina ha approvato gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti presso il lungomare di Latina e l’inserimento del cavo elettrico sull’impianto di pubblica illuminazione di via Massaro, oggetto di furto, necessari per ripristinare la corretta funzionalità degli impianti e garantire la sicurezza pubblica”, si legge in una nota del Comune.

“Nei prossimi giorni – ha dichiarato il vicesindaco e assessore con delega alle Manutenzioni Massimiliano Carnevale – il lungomare di Latina sarà oggetto della sostituzione dei corpi illuminanti per migliorare il servizio di pubblica illuminazione, anche a servizio della sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona nella stagione estiva”.