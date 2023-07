Bambino di 4 anni investito in centro a Latina

LATINA – E’ stato trasportato al Goretti di Latina in codice rosso un bambino di 4 anni che ieri pomeriggio è stato investito sulle strisce pedonali mentre si trovava sul passeggino con sua madre per le vie del centro di Latina. Lo riporta questa mattina Il Messaggero. Intonro alle 19 la donna stava passeggiando per corso Matteotti quando hanno attraversato le strisce pedonali e una Opel Corsa Bianca guidata da un uomo di circa 60 anni li ha colpiti centrando in pieno il passeggino. Un impatto violento che ha fatto cadere il bambino a terra attirando l’attenzione dei passanti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo in ospedale in codice rosso. Solo ferite lievi per la mamma. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi.