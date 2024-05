Fiori spontanei e poesie la firma di Tommaso Colucci nelle fioriere pubbliche di Latina

(foto di Marcello Scopelliti)

LATINA – A Latina c’è un cittadino che si occupa di abbellire le fiorire pubbliche e lo fa ormai da un lustro. Un volontario per passione che si chiama Tommaso Colucci. Raccoglie in un suo terreno a Cori piante spontanee e le travasa nel capoluogo, lasciando anche piccoli avvisi, frasi e poesie per i passanti. La sua attività è cominciata a giugno del 2016 in occasione di un evento pubblico che si è tenuto nei giardini di Palazzo M (poi risistemati grazie ad un finanziamento ministeriale). I cittadini quel giorno piantarono fiori nelle fioriere dell’edificio storico, un’iniziativa estemporanea che Colucci ha deciso poi di replicare e di rendere ufficiale firmando nel 2019 un Patto di collaborazione con il Comune.

Sempre servendosi di piante spontanee, come la malva o il verbascum, perché sono le uniche capaci di resistere anche se non innaffiate e curate assiduamente, ha cominciato ad abbellire la fioriera di Via Oreste Leonardi, tra mercato e teatro, poi quella delle ex autolinee in Via Pio VI, quindi si è preso cura dell’aiuola fiorita del Giardino della Vita di Via Tuscolo. E’ nata così anche la collaborazione con l’associazione Diaphorà di Latina, dove si occupa dell’aiuola fiorita. Si sono poi aggiunti gli spazi di Piazza del Popolo – Via Duca del Mare e di Viale Kennedy dove è aiutato dai residenti.

L’impegno di Colucci è stato raccontato altre volte, e proprio in questi giorni qualcuno lo ha ringraziato sui social. Nel 2024 sono cinque anni dalla formalizzazione del suo impegno e vale sempre la pena di farlo notare se a qualcuno fosse sfuggito.