Pauroso fuori strada a Lenola, si ribalta nel dirupo tra le rocce: ventenne illeso

LENOLA – E’ uscito miracolosamente illeso dalla sua auto finita fuori strada in una zona scoscesa e disseminata di speroni di roccia. L’incidente autonomo è avvenuto nella notte sulla provinciale per Lenola, nel comune pontino, e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Alla guida un ragazzo appena ventenne residente a Vallecorsa in provincia di Frosinone che, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e terminando la corsa nel dirupo sottostante.

Trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Fondi, è stato dimesso dopo gli accertamenti.