Palco 19 porta in scena a Sabaudia i testi di Mattia Torre in un allestimento corale

SABAUDIA – Lo spettacolo teatrale di PALCO 19 ‘Ciao, Mattia Torre’ torna in scena domenica 30 luglio alle ore 21.15, presso la Cavea del Parco Nazionale del Circeo Centro Visitatori all’interno della XII^ Edizione della rassegna teatrale Il Parco e la Commedia a Sabaudia. Dopo il debutto di Povero Piero lo scorso giugno, gli attori diretti da Simona Serino riportano sul palco l’omaggio al brillante sceneggiatore romano, prematuramente scomparso, che ha firmato monologhi e stesure televisive e cinematografiche tra le migliori degli ultimi dieci anni. Con la regia della Serino infatti, 12 interpreti daranno voce e vita scenica ai monologhi di Mattia Torre, scritti dall’autore per attori soli del calibro di Valerio Mastandrea, Geppy Gucciari, Valerio Aprea e Virginia Raffaele, e che in questo allestimento avranno invece un respiro corale, nel pieno rispetto dell’identità del testo ma con la cifra stilistica di PALCO 19. Lo spettacolo ha debuttato al Ponchielli il 19 giugno del 2022, e quella di domenica sarà la sua quarta replica, dopo le date dell’anno scorso a Latina e a Cisterna all’interno del cartellone estivo comunale.

“Lo spettacolo nasce idealmente tre anni fa – spiega la regista e direttrice artistica Simona Serino – quando ancora Torre era in vita, ma la pandemia impedì allora un allestimento corale. I monologhi sono tratti dalle raccolte ‘In mezzo al mare. Sette atti unici’ e ‘A questo poi ci pensiamo’ pubblicato postumo, e l’originalità della proposta di Palco 19 sta proprio nell’aver preso i monologhi, che generalmente vengono divulgati attraverso la forma del reading, e averli trasformati in scene teatrali vere e proprie. L’effetto finale è un’ora e mezza di risate anche amare a ritmo incalzante e di riflessioni ironiche dal sapore agrodolce. I brani scelti infatti, portano in luce i paradossi, gli eccessi, le contraddizioni delle nostre abitudini e le umane meschinità in cui ciascuno inciampa e si riconosce: dalla differenza di genere mai superata e oggi ancor più evidente di ‘Perfetta’ alle reazioni degli automobilisti in ‘Traffic’, dalla comune tendenza a scaricare le responsabilità di ‘Colpa di un altro’ all’esilarante fotografia dell’ossessione italica per il cibo del più famoso ‘Gola’, toccando sentimenti più intimi e profondi con ‘Figli’ e ‘Io non so niente’. Uno spettacolo che è un po’ lo specchio della società contemporanea.”

“Siamo davvero felici di tornare ad esibirci nella rassegna Il Parco e la Commedia – continua la Serino – è la quarta volta per noi, ed ogni appuntamento è sempre un’occasione di crescita e di grande gratificazione, soprattutto grazie al pubblico, affezionato ed attento, capace di apprezzare le diverse proposte che un cartellone ogni volta più ricco e vario, stimola, abituando la decodifica dei vari linguaggi dei singoli spettacoli. La location poi si presta ad unire natura e cultura, in un’atmosfera quasi sospesa, dove la magia della messa in scena è amplificata e valorizzata. Noi proponiamo la nostra cifra, che è appunto l’ironia e la coralità, perché per noi la bellezza del teatro è relazione, riflessione, è emozione da condividere e umanità da vivere e condividere”.

Appuntamento a domenica 30 luglio alle ore 21.15 dunque, dove si esibiranno Francesca Castaldi, Cristina Casillo, Marina Chiavegato, Rosaria Del Prete, Giancarlo Fusco, Annachiara Imperato, Carla Marchionibus, Martina Dora Sanguigni (anche assistente alla regia), Lorenzo Scalia, Fabrizio Stipo, Rita Angela Vaccaro e Gioia Valle. Un ringraziamento allo studio medico Orchidee del Dr. Claudio del Pero per il sostegno e il supporto. Gli elementi scenografici sono curati da Giorgio Serino e Lorenzo Scalia. Elaborazione grafica di Alessia Pecchia e foto di scena di Raffaele del Pero. L’ingresso è libero.