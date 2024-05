Gaeta, la gara delle gare: 8 eventi con 7 diverse discipline da affrontare nelle 12 o 24 ore

GAETA – Per gli appassionati di sport estremi è in arrivo la terza edizione di Steelman H12/24 Race, che si terrà a Gaeta nei giorni 24-25-26 maggio 2024. Un evento pionieristico e unico nel suo genere, che mette alla prova endurance, forza massima e resistenza psicologica degli atleti in gara. Gaeta è l’anima di questa edizione, l’arena di una sfida senza rivali dove gli atleti metteranno a dura prova i propri limiti.

L’evento avrà luogo in più location tra terra e mare e si comporrà di 8 eventi con 7 diverse discipline da affrontare nelle 12 o 24 ore di gara; il campo base di 5000 mq è situato in pieno centro, Piazza XIX Maggio ed il villaggio stesso sarà allestito con tutti i comfort necessari per rendere l’esperienza indimenticabile, e ospiterà atleti e sponsor.

Previsti quasi 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo (le iscrizioni sono chiuse) e la competizione si affronterà in team di 2 persone con l’obiettivo di superare i propri limiti: 9k RUN, 2k SWIM, 10k KAYAK, Sandbag kg STRENGHT, 42k MTB, Secret event, 42k ROWING, HYBRID WOD.

Il Sindaco Cristian Leccese afferma che “Voglio complimentarmi con Christian e Michele e con i ragazzi impegnati nell’organizzazione di Steelman per aver creato questo format che coniuga in maniera straordinaria le bellezze del nostro territorio, protagonista anche all’estero, e le discipline sportive. Questo progetto è davvero ambizioso e l’entusiasmo che si respira ci coinvolge sempre di più, soprattutto in vista di questa III edizione. Ringrazio tutti coloro che, mettendo insieme energie e disponibilità, hanno contribuito a far sì che Steelman, attraverso un lavoro di squadra, potesse diventare realtà, tra questi anche il Comandante della Polizia Locale, Annamaria De Filippis, il Vicecomandante Mauro Pimpinella e tutti gli uffici preposti; gli Enti e le istituzioni che hanno collaborato, in modo particolare il Parco Regionale Riviera di Ulisse, quindi il Commissario Avvocato Giovan Kelly ed il suo staff; la Capitaneria di Porto per il loro supporto e l’operatività in mare e tutti i corpi di Polizia che sono impegnati nella sicurezza nel territorio. Un ringraziamento, infine, anche agli sponsor dell’evento. Gaeta continua ad essere scenario naturale e palcoscenico per manifestazioni di rilevanza internazionale e continueremo proprio su questa strada”.

“Un gioco di squadra che ha permesso la realizzazione di questo grande progetto, grazie alla disponibilità della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile, degli uffici e di tanti altri Enti che hanno apportato il proprio contributo, oltre ovviamente agli organizzatori. Il turismo sportivo deve rivestire un ruolo centrale nell’economia della nostra città, diventando un valore importante e aggiunto sul quale puntare l’attenzione e poter investire”, commenta l’assessore Stefano Martone.

“Siamo noi a ringraziare l’intera organizzazione per le bellissime emozioni che ci avete regalato lo scorso anno ed è per tale motivo che la nostra Amministrazione ha voluto da subito e vorrà sposare in futuro un progetto che continua a confermarsi vincente; Ringrazio gli organizzatori, Christian e Michele, ma un plauso particolare va anche ai tanti attori che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento”, dichiara l’assessore Angelo Magliozzi.

“In questi tre anni siamo cresciuti, noi e la nostra community e non potremmo esserne che fieri. Questo anno, inoltre, ci sarà una novità, l’H12 che non sarà più semplice rispetto all’H24, anzi i tempi di recupero saranno dimezzati e sarà un progetto tutto da scoprire. E’ doveroso ringraziare il Comune di Gaeta per l’ospitalità”, dicono idue organizzatori Christian Laccetta e Michele Cappa.