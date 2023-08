Latina, incendio notturno a ridosso della via Bassianese

LATINA – Un incendio ha creato forte apprensione nella tarda serata di ieri alle porte di Latina. Il fuoco si è sviluppato nell’area di campagna tra Via Bassianese e Borgo San Michele dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina chiamati dai residenti. Le fiamme si sono levate alte e hanno fatto temere per le abitazioni della zona. Non è stato facile raggiungere il punto di innesco del rogo che alla fine è stato domato. Si indaga sulle cause: sospetti vista l’ora in cui l’incendio si è sviluppato e anche la zona molto interna.