Tania Cagnotto è ambasciatrice del Premio Invictus

LATINA – Tania Cagnotto è ambasciatrice di Invictus, premio letterario ideato dalla casa editrice di Latina LabDfg. Il titolo è stato consegnato alla più grande tuffatrice azzurra di tutti i tempi, oggi, nell’impianto Karl Dibiasi di Bolzano.

“La scelta non poteva essere delle più facili per la giuria del premio di letteratura sportiva – dicono dalla casa editrice Lab DFG che lo scorso anno aveva scelto il presidente del Cip Luca Pancalli -. Atleta straordinaria, unica azzurra dei tuffi nella storia, un oro iridato e un bronzo olimpico individuale, oltre a 20 titoli europei tra trampolino e piattaforma per un totale di 29 podi ai campionati continentali, dato che la rende la tuffatrice europea con più podi conquistati in carriera”.

Lei si è detta “onorata di ricevere questo riconoscimento legato ad un premio letterario sportivo, dunque diverso da altri. Mi fa davvero piacere che la giuria abbia scelto me per rappresentare lo spirito dell’invictus”, ha poi commentato stringendo tra le mani l’opera d’arte di Kerameion degli artisti di fama nazionale Antonio Garullo e Mario Ottocento.

“Per la filosofia con la quale è nato il premio – dice Giovanni Di Giorgi, ideatore e organizzatore del Premio Invictus – la nomina ad Ambassador di una leggenda sportiva come Tania Cagnotto incarna perfettamente lo spirito dell’invictus che è il principio fondante del nostro concorso letterario unico nel panorama nazionale. Lo sport è un fenomeno globale del nostro tempo che crea identità, rafforza appartenenze, genera memorie condivise, e avere quale Ambassador un’atleta che non si è mai arresa durante la lunga e vincente carriera è quanto di più coerente la giuria potesse scegliere dopo Luca Pancalli”.

Invictus è quest’anno alla Buchmesse 2024, la Fiera internazionale del libro di Francoforte, insieme con i prestigiosi premi Strega e Lucca Comics.