Europee, si presenta Sergio Ulgiati: “Sogno l’Europa di Spinelli”

LATINA – Sergio Ulgiati è il candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime europee dell’8 e 9 giugno. E’ nato a Latina, docente universitario di Chimica Ambientale, è candidato pontino per Alleanza Verdi e Sinistra. Laureato in Fisica alla La Sapienza, lei è attualmente Presidente del Comitato Etico e Scientifico di Europa Verde. Ha collaborato con numerosi scienziati in Italia e nel mondo, pubblicando 4 libri e circa 400 articoli scientifici.

Sull’Europa ha un’idea chiara: “L’Eupora di Ventotene, di Spinelli, un’Europa che mette insieme le sue risorse e forze per il bene collettivo, per il bene non solo dell’Europa, ma del mondo. Se noi mettiamo insieme le nostre risorse sicuramente staremo tutti meglio ”

Guerra, ambiente e crisi, sono dei temi fondamentali in Europa. Anche in questi ambito il candidato ha le idee chiare: “Massimo sforzo per mettere i contendenti a un tavolo e tutta l’Europa deve fare la sua parte affinchè la guerra finisca al più presto”.

Sull’ambiente invece “Il tempo è finito, non possiamo aspettare neanche un minuto di più. Il clima è un problema serio e grave, bisogna uscire subito dalla dipendenza dei combustibili fossili, e dobbiamo dare grande sviluppo alle energie rinnovabili, questo ci può dare lo strumento per risolvere questo problema”.

Ma non è tutto “L’Europa deve mettere in campo il massimo impegno per alcuni particolari categorie, colpite fortemente dalla crisi causata prima dalla pandemia e poi dalla guerra: La salute dei fragili, il lavoro dei giovani e di chi il lavoro lo ha perso e direi per l’agricoltura, bisogna investire in questa direzione, se riusciamo faremo un passo avanti rispetto a quello in cui la pandemia ci ha fatto indietreggiare”.