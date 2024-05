Lauretti: “La mia Europa? Unita, di pace e che si batta contro le discriminazioni”

LATINA – “Un’Europa unita, di pace, democratica e che si batta contro le discriminazioni”. Federica Lauretti candidata alle prossime Europee del Movimento Cinque Stelle descrive così la sua Europa, quella per cui conta di battersi se sarà eletta al Parlamento Europeo.

Trentadue anni, la più giovane dei candidati della provincia di Latina, è laureata in giurisprudenza, avvocata da cinque anni, prosegue il percorso di studi per entrare in magistratura, ma intanto è funzionaria Giudiziaria presso il Tribunale di Latina come addetta all’ufficio per il processo. Durante le scorse amministrative ha partecipato alla stesura del programma elettorale del Movimento Cinque Stelle con il quale continua la sua collaborazione nelle materie di competenza.

Dice: “L’idea che ho per l’Italia del domani è trasparenza, autonomia, innovazione e meritocrazia. La politica deve guardare al futuro e alle nuove generazioni, attuando programmi lungimiranti ed in grado di ridurre le differenze sociali”.

La ascoltiamo qui anche sui principali temi che tutti gli europarlamentari insieme si troveranno a gestire per conto dei Paesi membri dell’Ue.