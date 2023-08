Nella Basilica di Lenola, il Dante nascosto di Manzoni

LENOLA – Il 22 agosto e il 1° settembre, alle ore 21, il Santuario della Madonna del Colle a Lenola apre le porte della Basilica alla XVI edizione della Lectura Dantis e alle celebrazioni del 150° di Alessandro Manzoni. Il nostro tempo vive nel debito di questi giganti della lingua e della letteratura italiana e come diceva Bernardo di Chartres: «nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes» [noi siamo come nani sulle spalle di giganti]; possiamo, cioè, vedere più lontano non per l’acutezza della nostra vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo portati in alto dalla grandezza dei giganti.

Riferendosi a Dante, Alessandro Manzoni nel 1868 al tempo in cui l’Italia era impegnata a cercare un’identità linguistica comune, alla geografia, ma soprattutto alla società lo definisce: “Il primo tra i primi”.

Il 22 agosto e il 1° settembre sarà l’occasione per cercare e scoprire Dante in Manzoni e Manzoni in Dante: tracce che ai fedelissimi appassionati degli appuntamenti culturali del Santuario del Colle non sfuggirà di ritrovare, riascoltare, comprendere. La Lectura Dantis quest’anno sarà quindi un itinerario nella Commedia, tenuti per mano da Alessandro Manzoni.

Protagonisti della Lectura (22 agosto) saranno come sempre il Prof. Nazareno Pandozi (animatore culturale), Giuseppe Pestillo (attore) e Maria Civita Marrocco (musicista) che ci condurranno con il Canto XXXI del Paradiso “di luce in luce di visione in visione” quasi fino al Cielo.

Il primo settembre l’omaggio a Manzoni si aprirà con la lettura di Giuseppe Pestillo di “Paesaggi manzoniani” dai Promessi sposi, cui seguirà il Concerto Requiem op. 48 di Gabriel Fauré (1845-1924) per soli, coro, organo ed ensemble orchestrale dell’Arcidiocesi di Gaeta diretti dal M° don Antonio Centola.

Gli appuntamenti culturali sono patrocinati dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Assicurazioni De Santis Cattolica Fondi, dal Pontificio Istituto di Musica Sacra e l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

Ingresso libero. Nei materiali allegati il programma dell’iniziativa. Per informazioni sugli eventi Di Gesù don Adriano tel. 0771.598396 – info@madonnadelcolle.it – canali social: instagram e facebook MadonnadelColle.