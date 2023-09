L’inseguimento dopo il furto per le strade di Latina, arrestate tre persone

LATINA – La Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Volante, ha arrestato ieri in flagranza di reato, tre cittadini di nazionalità cilena di 25, 26 e 31 anni, responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina, furto in abitazione, danneggiamento e possesso di attrezzi ed arnesi atti allo scasso, quali grimaldelli e chiavi alterate.

E’ stato il proprietario di un’abitazione in via Isonzo a chiamare la Polizia perchè dalle telecamere presenti in casa aveva visto i ladri entrare in azione. La Mobile e le volanti hanno subito raggiunto l’abitazione intercettando due individui dei quali uno con una cassaforte a muro sotto il braccio, che saliti a bordo di una Jeep Renegade condotta da una donna, dandosi alla fuga.

Scattato l’inseguimento, la fuga è terminata poco lontano col fermo della Jeep, e con gli occupanti che avevano prima lanciato la cassaforte sull’asfalto per bloccare la marcia dei poliziotti, per poi speronare la volante che nel frattempo aveva sbarrato la strada.

Una volta bloccata la Jeep, due degli occupanti sono stati subito bloccati, mentre il terzo è stato fermato dopo aver tentato di fuggire.

La perquisizione effettuata a bordo della Jeep ha portato al ritrovamento di ulteriore refurtiva frutto di un colpo messo a segno poco prima nella stessa zona. A seguito della formalizzazione delle denunce, parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. I due uomini si trovano ora in carcere a Frosinone, la donna a Rebibbia.