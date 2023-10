Compagnia dei Lepini, concluse le presentazioni del volume sulle rievocazioni storiche

MONTI LEPINI – Con l’evento del 7 ottobre a Sermoneta, dove è stata rievocata la Battaglia di Lepanto, si è chiuso il ciclo di manifestazioni che hanno ripercorso la storia del territorio lepino, versante romano e versante pontino, attraverso le stesse rievocazioni. Fondamentale in questo ambito è stato il lavoro svolto del prof. Italo Campagna, che ha accettato l’invito della Compagnia dei Lepini a raccontare le tradizioni e gli usi e costumi del nostro territorio all’interno di un libro. La presentazione del volume è stata articolata attraverso un viaggio itinerante che ha permesso a diverse località di far conoscere ciò che nel corso della storia questi popoli hanno creato, per arrivare fino ai giorni nostri. Il tutto è iniziato con il grande successo dell’evento di Roma. Lo scorso 12 novembre 2022 nella Capitale si è svolta la prima tappa della presentazione del volume. Il momento è stato arricchito da una sfilata di tutte le rievocazioni storiche lungo Via dei Fori Imperiali. Dopo questo momento da incorniciare, il volume è stato presentato anche nei rispettivi cinque Comuni nei quali si svolgono le rievocazioni, accompagnati, ovviamente, dai figuranti in costume d’epoca che hanno animato i centri storici, donando un maggior prestigio a queste fantastiche manifestazioni culturali che legano il territorio lepino. Il primo appuntamento, dopo Roma, si è svolto a Carpineto Romano il 29 aprile con il Pallio della Carriera, che ha rievocato la storia ambientata nel seicento. Andando avanti nel corso dell’anno si sono svolte le altre quattro rievocazioni, partendo da Priverno il 5 maggio con il Palio del Tributo, a Cori l’11 giugno con il Carosello storico dei Rioni. A Norma è stata ambientata la Presa di Norba il 16 giugno, per poi concludere questo lungo viaggio a Sermoneta con la rievocazione della Battaglia di Lepanto il 7 ottobre. “Le rievocazioni storiche – ha spiegato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – sono un formidabile strumento di promozione e valorizzazione turistica, oltre che momenti di grande aggregazione e partecipazione della cittadinanza, riunita intorno alla storia di questi territori. Per questo motivo abbiamo sostenuto con forza la realizzazione di questo volume, potendo contare sulle indiscusse capacità del prof. Campagna, ed abbiamo presentato il testo e tutte le sue sfaccettature proprio nei luoghi che sono stati testimoni di questi fondamentali momenti della storia delle nostre terre. Dal canto nostro – ha concluso Briganti – proseguiremo su questa strada di promozione e sviluppo locale, considerati i feedback positivi che abbiamo ricevuto da chi ha partecipato a questi momenti di confronto e di rispetto e di promozione delle tradizioni”.