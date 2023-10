Efficientamento energetico nelle scuole superiori, ecco gli interventi della Provincia

LATINA – Prosegue la strategia per lo sviluppo sostenibile e l’efficientamento energetico dei fabbricati scolastici di competenza della Provincia. Nella prima fase delle azioni di efficientamento, il Settore edilizia scolastica è stato impegnato nella sostituzione di gran parte degli apparati di riscaldamento, attraverso l’installazione di oltre 70 centrali termiche di ultima generazione a condensazione per complessivi 2 milioni e 400mila euro e l’ammodernamento di undici impianti fotovoltaici presenti sui lastrici solari dei fabbricati scolastici che non erano funzionanti. Attualmente è arrivato quasi a conclusione l’iter dell’appalto per la manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica di altri otto impianti fotovoltaici installati su plessi scolastici nei comuni di Aprilia, Cisterna, Formia, Latina, Priverno, Castelforte e Sezze, interventi per i quali sono stati complessivamente impegnati 200mila euro. Nello specifico risultano in via di conclusione i lavori e risultano funzionanti a pieno regime otto impianti per cui entro il mese di novembre, l’intero apparato impiantistico sarà attivo a pieno regime con undici impianti fotovoltaici con una potenza installata di circa 175 Kw.

La Provincia di Latina conferma dunque il suo forte e incisivo contributo alla sostenibilità ambientale che incide non soltanto sulla qualità dell’aria ma anche sui conti dell’ente producendo un importante risparmio energetico che allo stato attuale ha già raggiunto il 35%. Già rispetto all’annualità 2022 – vale a dire il periodo compreso tra novembre 2021 e aprile 2022 – il risparmio complessivo per il riscaldamento dei 44 edifici scolastici superiori e della sede di via Costa è stato di 245.593 euro, nonostante i rincari energetici degli ultimi anni. Se nell’anno precedente la spesa ammontava a 1 milione 128mila euro, l’ultimo conteggio è invece di poco più di 882mila euro. Con un risparmio di oltre 946mila metri cubi di gas. Al raggiungimento di questo risultato ha contribuito anche l’introduzione della settimana corta che ha consentito di risparmiare sulle spese di riscaldamento eliminando un giorno di apertura dei plessi così come oltre all’installazione negli edifici scolastici di centrali termiche a condensazione e di nuove valvole termostatiche intelligenti che modulano l’impianto di riscaldamento sulla base della temperatura interna ed esterna. A breve sarà inoltre avviato anche l’impianto fotovoltaico della ex Rossi sud, progetto che ha come obiettivo l’autonomia energetica che consentirà autonomia, risparmio energetico e l’abbattimento delle emissioni di CO2.

“La Provincia di Latina ha fatto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico – sottolinea il presidente Stefanelli – uno dei suoi obiettivi più ambiziosi. Si continua a investire sull’edilizia scolastica e sulla modernizzazione degli impianti termici così come previsto nelle linee programmatiche del mio mandato e il lavoro portato avanti finora premia questo impegno e la scelta di contribuire in maniera concreta come mai erra accaduto prima non soltanto alla qualità dell’ambiente ma anche di ottenere evidenti benefici sui conti dell’ente a dimostrazione che la strada green è quella giusta”.