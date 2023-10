Latina, allarme tra i giovanissimi per l’uso di alcool alla guida

LATINA – Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, in particolare nelle zone dove durante i week end c’è una maggiore concentrazione di giovani. Nello specifico, negli ultimi giorni, Carabinieri in uniforme e in abiti civili hanno pattugliato le zone del Parco pubblico Falcone e Borsellino, di Piazza del Popolo e Piazza San Marco. Hanno controllato oltre 30 veicoli e identificato oltre 100 persone, elevando diverse sanzioni per violazioni al codice della strada connesse all’abuso di alcool, anche tra giovani neopatentati e con età inferiore ai 21 anni, col conseguente ritiro di 3 patenti di guida, col sequestro di 2 veicoli e ritiro di 1 carta di circolazione.

I controlli, che si sono protratti per tutto il fine settimana, avevano già permesso di individuare e fermare, nella notte di sabato, 3 giovanissimi, sanzionati e segnalati all’Autorità Amministrativa per il consumo personale di sostanza stupefacente, perché trovati in possesso di dosi di hashish e cocaina, e di trovare e porre sotto sequestro circa 12 grammi di hashish trovati all’interno di un pacchetto di sigarette lasciato su una delle finestre della centralissima Intendenza di Finanza.

L’attenzione della Compagnia Carabinieri di Latina rimane alta e continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto specie nei fine settimana. L’invio dell’arma è rivolto anche ai cittadini: segnalate al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia.