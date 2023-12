LATINA – Tutto pronto a Latina per l’appuntamento di domani sera al teatro D’Annunzio, con il Concerto di Natale per l’Unicef. Ad esibirsi saranno artisti e musicisti di Latina, Dancelab e Collegium musicum, e lo faranno per una buona causa, con l’intero ricavato che verrà devoluto ad Unicef per le emergenze in zone di guerra.

L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro D’Annunzio di Latina.

ASCOLTA Michela Verga presidente del comitato Unicef provinciale di Latina