Cinquecento partecipanti alla “Fondi in Rosa”: devoluti 2 mila euro all’Andos

FONDI – Cinquecento partecipanti hanno dato vita alla gara e alla camminata abbinate al “Villaggio della Prevenzione”. L’Olimpia Lazio ha devoluto duemila euro al Comitato locale dell’Andos. Primi al traguardo Carraroli e la Sabatini.

Una splendida giornata di sole per animare il centro storico di Fondi con il colore simbolo della prevenzione, il rosa. Ieri, domenica 27 ottobre, la manifestazione organizzata dall’Olimpia Lazio ha centrato tutti i suoi obbiettivi, da quello prettamente sportivo a quello della solidarietà. Quasi cinquecento persone hanno partecipato infatti alla seconda edizione della “Fondi in Rosa”, attesa tappa del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”. La gara ha visto misurarsi su un percorso di 9 chilometri atleti provenienti da tutta la regione. A loro si è unito un corteo festante e colorato per le vie della città, composto dai partecipanti alla Camminata di cinque chilometri.

Tra gli uomini si è imposto Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, con un tempo di 28’28’’, davanti a Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino (29’05’’) e al “padrone di casa” Onorato Venditti (30’15’’).

La regina è stata invece Francesca Sabatini della Miral@b 2.0, riuscita a bissare il successo dello scorso anno con un tempo di 33’15’’; dopo di lei si sono piazzate Roberta Andreoli (34’42’’) e Simona Di Mauro della Polisportiva Fava (35’36’’).

Oltre alle premiazioni per i primi cinque di ogni categoria, gli organizzatori hanno consegnato un riconoscimento speciale al paralimpico Giampiero Sacco, accompagnato da Attilio Pirandello. Tra le società, infine, la Fondi Runners 2010 si è imposta per numero di arrivati su Polisportiva Ciociara Antonio Fava, su Olimpia Lazio (che ha deciso di autoestromettersi dalla graduatoria) e sull’Atletica Ferentino. Alla stessa Fondi Runners è andato il Trofeo “Run Fon Andos”, consegnato dalla presidentessa del Comitato locale Regina Abagnale. Proprio all’Andos di Fondi è stato destinato il ricavato della manifestazione: il presidente Stefano Prota ha esibito infatti un simbolico maxi assegno di 2mila euro da destinare all’associazione per sostenerla nella lotta contro il tumore alla mammella. E’ stato questo il contenuto principale dell’evento: nella vicina piazza De Gasperi, teatro della cerimonia conclusiva, la Asl ha allestito un “Villaggio della Prevenzione” offrendo a tutti la possibilità di effettuare test e screening gratuiti. Aspetti poi sottolineati dagli illustri ospiti intervenuti, in rappresentanza degli enti che hanno patrocinato la manifestazione: l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il direttore del Parco Naturale “Monti Ausoni e Lago di Fondi” Lucio De Filippis, il vicesindaco Vincenzo Carnevale e vari consiglieri comunali, il vicepresidente della Provincia Vincenzo Mattei.

Particolarmente applauditi, inoltre, gli interventi del Prof. Fabio Ricci, responsabile della Breast Unit del Goretti di Latina, del Dottor Giuseppe Ciarlo, direttore sanitario del Presidio Centro e della dottoressa Francesca Lippa, primario presso lo stesso Presidio. L’organizzazione ha poi ringraziato la Polizia Locale, i Falchi di Pronto Intervento e il Nucleo Anc, fondamentali per la messa in sicurezza del percorso. Tutti, dagli illustri ospiti all’ultimo dei podisti, hanno offerto il loro contributo per lanciare un nuovo, importante messaggio di sensibilizzazione. Messaggio al quale non poteva non unirsi l’Uisp, sempre in prima linea per il sociale. Con il Comitato Territoriale di Latina il prossimo appuntamento sarà a Sabaudia il prossimo 10 novembre, per la 22esima edizione della “Mezza Maratona”.