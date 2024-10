Pescava a Zannone con lampade per accecare le prede: sequestro e sanzione

PONZA – A Zannone nella tarda serata di ieri, i militari della Guardia Costiera di Ponza hanno sanzionato un pescatore sportivo intento ad eseguire una pratica di pesca illegale con l’utilizzo di una fonte luminosa che serve per accecare le prede. I militari, nel corso di un pattugliamento costiero nei pressi dell’isola che fa parte del Parco Nazionale del Circeo, hanno notato un bagliore in mare e, una volta giunti sul punto, hanno sorpreso un uomo mentre calava in mare un sistema artigianale di lenze, solitamente utilizzato per la cattura dei totani. Sequestrati l’attrezzo e la lampada, è stata elevata una sanzione amministrativa.

I controlli – spiegano dall’ufficio circondariale marittimo di Ponza – anche per assicurare una pesca sostenibile per i professionisti e per i pescatori ricreativi, tutelando contestualmente l’habitat e le specie marine.