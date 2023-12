Emergenza abitativa, il Comune di Terracina sigla l’accordo con la Caritas

TERRACINA – Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale è stato siglato il Protocollo d’intesa con la Caritas di Terracina, Confraternita Santa Maria dell’Orazione e Morte, per offrire servizi ai cittadini che versano in condizione di bisogno, di estrema emergenza abitativa, e a favore della popolazione ucraina. Il protocollo, immediatamente eseguibile, prevede la concessione di un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale a parziale copertura di quanto offerto ai più bisognosi dalla Caritas “Confraternita Santa Maria dell’Orazione e Morte”, espressione congiunta delle Caritas del territorio comunale. I servizi prevedono: l’erogazione di beni di prima necessità e di contributi economici alle famiglie e ai singoli per l’acquisto di generi alimentari; il pagamento di canoni di affitto, luce, gas, acqua e spese mediche; le spese per fronteggiare l’estrema emergenza abitativa; la mensa cittadina. Questo protocollo – spiegano dal Comune – costituisce un nuovo passo avanti nella realizzazione di un sistema integrato delle politiche sociali, per il quale è indispensabile la promozione di ampie forme di partecipazione degli organismi del terzo settore presenti sul territorio.

«Come avevamo già annunciato, l’ufficializzazione di questo protocollo d’intesa è arrivata in tempi brevi. Siamo perfettamente consapevoli che questa non è la soluzione definitiva all’emergenza abitativa, che purtroppo non risparmia alcuna Città e per cui stiamo lavorando percorrendo le strade più opportune anche attraverso un proficuo scambio con la Regione. Ma questo accordo con la Caritas, che ringrazio, rappresenta intanto una risposta importante, un primo sostegno immediato, una mano sempre tesa verso chi ha bisogno», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«La sinergia con il terzo settore, e in questo caso la collaborazione con la Caritas, rientra in un lavoro più ampio che abbiamo messo in campo fin dal primo giorno, perché è sempre stata una nostra priorità non lasciare soli chi ha bisogno, anche solo temporaneamente, di un tetto come di un pasto caldo. È un dovere e una responsabilità di un’Amministrazione. La nostra attenzione è sempre stata massima per dare le risposte migliori ai tanti che chiedono aiuto. Per questo abbiamo attivato tutti i canali a disposizione, e continueremo a lavorare in questa direzione», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.